31.05.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Порошенко насчитал 100 открытых при его правлении фабрик и заводов

В течение последних трех с половиной лет в Украине было открыто более 100 новых заводов и фабрик, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом заявил президент Петр Порошенко, выступая на открытии нового лечебного корпуса Прикарпатского центра репродукции человека на Ивано-Франковщине, сообщает сайт президента.

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«За последние три с половиной года более 100 заводов и фабрик с высокооплачиваемыми рабочими местами открылись в Украине», — сказал глава государства.

Кроме того, Порошенко напомнил, что в настоящее время более 41% объемов торговли Украина осуществляет с ЕС.