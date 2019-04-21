Порошенко объявил, что будет защищать армию-мову-виру-безвиз

21.04.2019, Киев, Игорь Петров

Президент Украины Петр Порошенко после своего ухода с поста президента будет защищать свои «достижения» на этом посту.

Об этом он заявил на брифинге в своем штабе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, те рубежи, на которые мы вышли за пять лет, теперь поставлены под угрозу. И наша команда будет их защищать. Наша команда [будет защищать курс на] членство в ЕС и НАТО. Наша команда настаивает, что лишь в этой сильнейшей и мощнейшей организации мы можем гарантировать безопасность Украины и безопасность каждого ее гражданина, получить надежную защиту от России, страны-агрессора.

Наша команда будет защищать безвиз – потому что отдельные члены конституционного суда уже быстро переориентировались на новую власть и сейчас планируют признать неконституционным электронное декларирование. А именно это было условием безвиза.

Наша команда будет защищать украинскую армию от атак изнутри страны и от любых попыток приуменьшить историческое значение ее подвига.

Наша команда будет защищать украинский язык. Дело не только в том, что мы уже сделали – квоты, песни, радио, фильмы, книги. Если Верховная рада на следующей неделе примет закон о языке, я будут счастлив, что я как президент имею возможность его подписать.

Сегодня – Вербное Воскресенье. Я со своей семьей встретил его в Михайловском соборе. И наша команду будет защищать украинскую православную церковь от реванша. Мы не допустим реванша. Когда мы сняли ярмо российской церкви – это еще одни мощный фундамент нашего государственного творчества, нашей духовности», – сказал Порошенко.