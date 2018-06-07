07.06.2018, Киев, Михаил Рябов

2 539 просмотров

Порошенко пытается надурить США: Рада проголосовала за Антикоррупционный суд

Верховная Рада сегодня 315 голосами утвердила закон об Антикоррупционном суде, введение которого долгое время лоббировали США для контроля над украинской верхушкой. Принятие закона было одним из условий Запада для продолжения финансовой помощи Украине.

Прибывший в парламент Петр Порошенко объявил итоги голосования «перемогой», хотя ранее участники Майдана во главе с Михаилом Саакашвили обвиняли президента в нежелании учреждать Антикоррупционный суд.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Похоже, что причиной показной радости Порошенко стала попытка обмануть кураторов из посольства США.

Представленную в Раде редакцию законопроекта раскритиковала Юлия Тимошенко. По ее словам, документ выписан так, что Антикоррупционный суд будет очередным «карманным» органом Порошенко.

Подконтрольные Западу активисты-грантоеды указывают, что закон выписан так, что, вопреки требованиям МВФ, иностранные эксперты не будут иметь права вето при назначении членов Антикоррупционного суда. Таким образом, Порошенко сможет сформировать суд из числа лояльных проворовавшихся «служителей Фемиды».

Аналогичные обвинения озвучил и ляшковец Игорь Мосийчук. «Создал подконтрольный себе любимому Высший антикоррупционный суд… Циничный фарс от циничных барыг», – заявил он в адрес Порошенко.

«Утвердить закон – треть дела. Теперь будет много манипуляций и саботажа при его осуществлении», – прогнозирует депутат Егор Соболев.

Экономист Андрей Блинов полагает, что Антикоррупционный суд превратится в еще один репрессивный орган, который будет задействован в разборках политиков на Украине. «Что-то подсказывает, что по строгости закона ответят те, кто проиграет выборы», – отметил эксперт.