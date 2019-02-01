Порошенко в амплуа нациста покорил и раввина, и российских либералов

01.02.2019, Москва, Михаил Рябов

Российская либеральная «Новая газета» опубликовала комплиментарный репортаж о предвыборном форуме Петра Порошенко, особо отметив, что нынешний украинский президент взял на вооружение самые радикальные лозунги последователей гитлеровских коллаборационистов из ОУН-УПА, еще немыслимые несколько лет назад.

«Пока партии националистического толка вроде «Свободы», не попавшие в Раду, теряли узнаваемость, их «фишку» – отрицание путинской России, извечного колонизатора и агрессора – перехватил политик, которого националисты, да и не только они, привыкли называть «шоколадным королем с Липецкой фабрики». Через пять военных лет лозунг «Геть від Москви!» («Прочь от Москвы!»), воскресший из эпохи украинского «расстрелянного возрождения», немыслимый даже на митингах, был взят на вооружение президентом-главнокомандующим как основной и нашел отклик в самых разных слоях общества. Пять лет назад, например, Дмитро Ярош, тогда руководитель «Правого сектора» (организации, запрещенной в России), полевой командир и кандидат в президенты Украины, ни за что даже рядом бы не сел с участниками форума сторонников Петра Порошенко – а вот же сидит. Ну и гимн ОУН-УПА (запрещенных в России организаций) «Зродились ми великої години…» на открытии мероприятия такого уровня прежде не исполняли никогда», – восторженно перечисляет киевский корреспондент издания Ольга Мусафирова.

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Порошенко пришелся по нраву не только российским либералам, но и киевскому раввину.

«Патриарха Филарета на форуме не видели. Зато был главный раввин Украины Яков Дов Блайх. На днях президент посетил с официальным визитом Израиль, подписал межгосударственное соглашение о зоне свободной торговли, не скрылся от объективов у Стены Плача — в традиционном еврейском головном уборе, черной кипе. «Без комментариев! Православнее некуда!» – брызнули сомнительным остроумием в соцсетях политики из оппозиции. Но быстро смолкли. Сообразили, что значат не только израильская молитва за победу и благополучие Украины, но и расположение немалой части избирателей внутри страны», – подчеркивается в репортаже.