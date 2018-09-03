03.09.2018, Киев, Максим Карпенко
 
Выборы, Политика, Религия, Украина
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Порошенко ведут по тонкому льду



Политтехнологи Петра Порошенко будут делать ставку на его безальтернативность как кандидата в президента на будущих выборах и использовать религиозный фактор как один из основных козырей.

Об этом говорится в статье информагентства РБК-Украина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, в пользу Порошенко будет играть фактор поддержки «пророссийскими кандидатами» канонической церкви и противодействие получению томоса об автокефалии со стороны РФ.

«В случае активного противодействия независимости украинской церкви со стороны России, неизбежна идеологическая поляризация общества, и на этом фоне тезис о «безальтернативности» начинает работать в разы эффективнее. Более того, такое противодействие может выбить почву из-под ног кандидатов, на которых ориентируются прихожане Московского патриархата. Другое дело, что поляризация общества по церковному вопросу – очень тонкий лед, который может проломиться в любой момент. В случае провокации масштабного религиозного противостояния, удержать ситуацию под контролем будет очень сложно», – говорится в статье.

Ранее посланник Вселенского Патриарха митрополит Галльский Эммануил на встрече с Порошенко заявил, что в Константинополе начата процедура предоставления томоса непризнанной в православном мире УПЦ Киевского патриархата.

При этом, политолог Ростислав Ищенко подчеркнул, что тема отрыва УПЦ от Московского патриархата, озвученная по совету политтехнологов Петром Порошенко с прицелом на грядущие президентские выборы, оказалась провальной.

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