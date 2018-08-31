Порошенко запустил сценарий войны

31.08.2018, Москва, Елена Острякова

Гибель главы ДНР Александра Захарченко связана с началом кампании по выборам президента на Украине.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил российский политолог Армен Гаспарян.

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«Мы прекрасно понимаем, кому выгодна эта смерть. В украинских медиа нескрываемая радость по этому поводу. Понятно, что все это делается в преддверии украинских выборов. Порошенко необходимо наращивать электоральную базу, а ничего, кроме войны на Донбассе, этот человек продемонстрировать не может», – сказал Гаспарян.

По его мнению, сегодняшний теракт продемонстрировал: Украина не собирается мирно решать конфликт на Донбассе.

«На Украине каждый день говорят, что необходимо решать конфликт вооруженным путем. Они рассчитывают, что устранение знаковых фигур Донбасса поможет им в реализации этого плана. Но как показывает практика, цели своей они не достигнут. Еще больше будет остервенение у граждан ЛДНР. Смерть Захарченко сплотит людей. Все прекрасно понимают, что речь идет о войне на уничтожение – давайте называть вещи своими именами», – сказал Гаспарян.