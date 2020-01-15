Послание Путина оценили как приговор Украине

15.01.2020, Москва, Михаил Рябов

Озвученное сегодня послание Владимира Путина к Федеральному собранию вызывает обиду за Украину. Об этом в своем блоге рассуждает экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Первое чувство: это великая гордость и радость за моих славянских братьев и сестер в России… Даже по задачам достижения коэффициента более высокой рождаемости, Россия, устами Владимира Путина, поставила задачу обойти в этом самые высокоразвитые страны Европы.

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При этом, главное, что никто, именно никто в мире не сможет этому помешать, так как Россия обеспечила себе на десятилетия вперед такой уровень обороноспособности, который всем остальным странам нужно догонять не один десяток лет.

Вот тут меня и охватывает, даже больше, обжигает второе чувство. Чувство горечи и обиды за Украину, за мою Родину. Ведь, если взять реальную действительность и конкретные цифры экономики и социальной политики Украины, то она отстала от России не только безнадежно, а навсегда!

Хотя даже недавняя история жизни людей в Советском Союзе показывала, что на территории Украины люди всегда жили лучше и обеспеченнее, чем на территории той же Российской Федерации и других союзных республик.

В прозвучавшем послании Путина ни разу не было упомянуто Украину. И это мною с огромной болью воспринято, как приговор моей Родине, которая уже перестала существовать для своего самого большого и стратегического соседа.

Тут бы украинцам стоит задуматься над тем, что Россия, как оказывается, очень успешно и быстро развивается без Украины, чтоб там не кричали придурки с майданов. А вот Украина без России очень быстро погибает!

Особенно после разрушительного правления Порошенко, Яценюка, Парубия. Гройсмана, Авакова и других фюреров бандеро-фашистской хунты Украины – все сделавших, чтобы разорвать те связи, которые создавались Россией и Украиной на протяжении всего предыдущего столетия!

Да и сегодняшняя власть Украины ничего не делает, чтобы исправить ошибки предшественников. Наоборот, придурки и преступники из действующей власти, выполняют все, самые сумасшедшие инструкции США и Запада, чтобы не то что не сотрудничать с Россией, а постараться как можно дольше разжигать с нею конфликт, отдаляясь друг от друга все дальше и дальше.

После такого выступления лидера России, уже даже самым тупым политикам, самым жополизным холуям США и ЕвроНАТО должно стать понятным, что внешнее управление Украиной со стороны Америки не только привело народ Украины к состоянию узников самого большого концлагеря третьего тысячелетия, но и вскоре приведет к быстрой и самой массовой гибели и исходу прочь всех, пока еще оставшихся сегодня в Украине.

Всем, кто еще способен в Украине включать сознание, нужно отбросить страх и объединиться вокруг идеи спасения народа Украины от неминуемой гибели. А способом спасения есть полное, безоговорочное и скорейшее восстановление всех политических, экономических, культурных и социальных связей Украины с Россией!

Только в этом я, да и не только я, а все, кто сегодня вынужден находиться в политической иммиграции, спасаясь от преследований нацистско-фашистского режима Порошенко-Зеленского, – видим единственный способ остановить гибель Украины и ее народа», – резюмировал Журавко.