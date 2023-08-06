Посол России в Сербии: «Русских Донбасса ждала участь сербов Краины»

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В очередную годовщину карательной операции «Буря» (Oluja), проведенной властями Хорватии против сербской Краины, посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко напомнил о том, что за этническими чистками стоял Запад.

Об этом дипломат написал в своем твиттере, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Антисербская операция была спланирована и проведена западными спецслужбами и другими структурами с использованием хорватской армии в качестве живой силы. Точно такой же механизм и сценарий, как сейчас в Украине, по тем же лекалам, с той же бесчеловечностью. И русским на Донбассе была уготована такая же трагическая участь, как и краинским сербам, если бы планы Запада и Киевского режима не были сорваны российской спецоперацией», – написал Боцан-Харченко.

Посол добавил, что «в результате так называемой операции «Буря» около 250 тысяч сербов были изгнаны из своих домов в Краине».

Операция «Буря» проходила в августе 1995 года, когда подготовленная и вооруженная НАТО хорватская армия за 84 часа зачистила территорию непризнанной мировым сообществом Республики Сербская Краина (РСК). Кроме примыкавшей к Югославии Восточной Славонии, куда хорваты не рискнули сунуться из-за опасения ответной реакции со стороны югославской армии – впоследствии эта территория под давлением Запада была «мирно реинтегрирована» в Хорватию.

При этом НАТО и так называемые «миротворцы» активно помогали хорватской стороне. В частности, «голубые каски» беспрепятственно пропускали хорватские части через свои зоны ответственности, когда же на помощь отчаянно сражавшимся сербским частям выдвинулся резерв, французы не пустили его под угрозой применения оружия.

С авианосца «Теодор Рузвельт» самолеты НАТО атаковали сербские ракетные позиции под Книном, ещё два самолёта с итальянской авиабазы нанесли удар по краишной авиабазе Удбина. При этом НАТО на протяжении всей операции глушило сербскую связь.

В ходе операции «Буря» беженцами стали порядка 220 тысяч хорватских сербов, более 2 тысяч были убиты сразу, от 100 до 300 человек были убиты «освободителями» по окончании боевых действий.

На «хорватский опыт» в качестве решения «вопроса» русских республик Донбасса до начала СВО нередко ссылались в руководстве Украины.