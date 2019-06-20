Потребительские настроения украинцев вернулись к показателю времен Януковича

20.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Индекс потребительских настроений в мае 2019 года по сравнению с апрелем вырос на 11,2 пункта — до 82,8 по 200-балльной шкале, передает коррспондент ПолитНавигатора.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Info Sapiens.

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«Второй месяц подряд индекс потребительских настроений стремительно растет (в апреле рост составил 6,3 пункта — ред.). По итогам мая 2019 года индекс вышел на уровень 2013 года», — комментируют аналитики Info Sapiens.

Они отметили, что в Киеве индекс приблизился к отметке 100.

Авторы исследования при этом отмечают, что рост является «следствием оптимизма избирателей в отношении вступления в должность нового президента и позитивных ожиданий относительно будущих парламентских выборов».

Они указали, что наибольшим оказался прирост индексов ожидаемого роста доходов и экономики в ближайший год.

Положительным настроениям потребителей также способствует стабильная ситуация на валютном рынке, что отражается в падении индекса девальвационных ожиданий сразу на 20,2 пункта — до 123,4, отмечается в исследовании.

Согласно ему, майский показатель индекса ожидаемой динамики безработицы по отношению к апрелю снизился на 0,3 пункта — до 109,6, индекс инфляционных ожиданий — на 2,1 пункта, до 175,8.

Украинцы в мае также были склонны делать крупные покупки: соответствующий индекс вырос на 2,4 пункта — до 82,3. Позитивный тренд также коснулся ожидаемых изменений материального положения: соответствующий индекс вырос на 15,2 пункта, достигнув уровня 86,2, говорится в исследовании.

В целом, согласно ему, индекс экономических ожиданий в мае вырос на 14,5 пункта — до 90,4.