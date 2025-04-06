Позориться, так до конца. Гауляйтер Одессы у Гордона

Назначенное рулить Одессой стыдобище — гауляйтер Олег Кипер — опять опозорился. На этот раз в интервью не меньшему стыдобищу — Дмитрию Гордону.

Изначально поводом для беседы послужили предположения американских СМИ о передаче под управление России стратегических украинских объектов, в частности, одесского порта. Гордон, собственно, и попросил прокомментировать Кипера публикацию в New York Times о том, что «Трамп якобы может удовлетворить требования Путина и передать под его контроль Одессу».

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Но тут Кипер — умище! — был краток:

«Давайте как взрослые — как это может произойти? Если такой сценарий может произойти, то это только международные договоренности и уже точно не в период войны. Объективно, сегодня, благодаря нашим ВМС, многие боятся и в Черное море выйти. Если Трамп имел в виду боевой какой-то метод, наверное, это будет сложно».

Зато на остальные темы Кипер разговаривал охотно и, заметьте, исключительно на русском языке!!! За что его подчиненные ежедневно вылетают с работы, их штрафуют и пишут доносы в СБУ.

Итак, вот что он заявил.

О высадке российскоо десанта:

«Они пытались. Невооруженным взглядом было видно десантные корабли, которые подходили и искали точки, где высадить десантную технику и закрепиться. А у нас береговая линия от Николаева до Румынии больше 340 километров, поэтому они прощупали все ходы-выходы».

Об отношении одесситов к России (по словам Гордона, «до войны 50% одесситов выступало за Россию»).

«Ситуация имела место быть. И ты, и я смотрели русские фильмы, восхищались. А в Одессе вообще 200 лет насаждали: «Вы такие, как и мы, вы лучшие, не такие как вся Украина, особенные». Это же и тогда была часть пропаганды, которая изначально работала, чтобы Одесса считалась русским городом. А сегодня замечаешь, что тебе отвечают на украинском языке практически в любом магазине, любой точке, и ты понимаешь, что сам постоянно общаешься на украинском языке. Если переходишь на русский в быту, то иногда забываешь слова какие русские правильно подобрать. Документооборот на украинском языке. Самими русскими были созданы условия, чтобы перейти на украинский язык. Россия украинизировала Одессу — это сто процентов», — заявил Кипер, забывший добавить, что повсюду, чтобы контролировать процесс насильственной украинизации, шарится мовное гестапо, и — стократно повторю — щебечущий с Гордоном на русском (им можно)!

О памятниках и улицах (кстати, Гордон категорически и многократно повторил, что против сноса памятников Высоцкому, Бабелю и переименования бульвара Жванецкого):

«Я с вами полностью согласен. Есть символы, одесситы их любят, для старшего поколения это было очень и очень болезненно, я их понимаю, я тоже по этим улицам ходил. Но… это я сделал, учитывая реалии сегодняшней войны, я не мог так не сделать, чтобы парень или девочка, которые погибли за Украину, чтобы их упустить или с кем-то сравнять. Есть новые герои, которые дали нам с вами записывать это интервью. Для меня тоже непростое было решение, но меня к нему подвел закон Украины».

В запале патриотизма Кипер даже похвастал, что демонтировал памятник Ильфу и Петрову, но, правда… такого в Одессе никогда не было!!! Есть памятник стулу из «12 стульев», который не снесли, потому что думают, что это просто «стілець», на котором можно греть жопу. Только откуда уроженцу села Тымково об этом знать…

Об убйстве нацистской свиньи Ганула:

«Я бы это преступление отнес к российской агентуре. Я несколько раз посмотрел видео. Элементарные моменты — не прикрыть лицо, подойти, выстрелить, осечка… Я сначала думал, что это какой-то сумасшедший, потому что настолько спокойный… это надо психологом изучать и криминалистам. Чуть-чуть узнав из материалов дела, что там на самом деле, я удивился, на что люди идут, чтобы делать такие страшные преступления. Как бы кто ни относился к уже ушедшему Ганулу — к нему можно по-разному относиться — но при таких историях может оказаться любой. Это страшно, когда такое происходит в центре миллионного города: дети, люди — нет позитива».

О прилетах в Одессе, жертвами которых едва не стали Зеленский премьер-министр Греции (6марта 2024 года). О последнем Кипер пошутил.

«Он может смело просить себе статус участника боевых действий», — похохатывая сказал гауляйтер, хотя людям, живущим в Аду, которых еще и пачками могилизируют, не светит ни такой статус, ни человеческое отношение.

Но по Зеленскому — еще интереснее:

«Мы как раз завершали рабочую встречу [в порту], присутствовал наш президент, и в 300-500 метрах прилетела баллистическая ракета. А это вся Одесса слышит, а мы были рядом. Охрана — вся в суете, вся — по машинам. А я президенту говорю: «Пойдем покажу, куда прилетело», и его — за руку. Паника началась. Он потом был на эмоциях. Мы тоже с начальством полиции и ДСНС чуть в такую историю не попали».

И тут ключевое — «чуть». Ведь скольким людям сразу бы легче задышалось.