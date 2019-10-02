Правосеки протестовали возле Рады: не хотят, чтобы земля досталась русским

02.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Сегодня, 2 октября, “Правый сектор” пикетировал Верховную Раду Украины протестуя против планов правительства открыть рынок земли сельхозназначения, передает корреспондент ПолитНавигатора.

О проведении акции националисты отчитались на своей страничке в соцсети.

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“Новая власть, шаг за шагом, сдает Украину. И сегодня на очереди распродажа украинских земель иностранцам (через формулу продажи «юридическим лицам – резидентам Украины»). А значит, даже русские, которые убивали украинцев в Донбассе, могут просто скупить эти земли и заявить, что они принадлежат им!”, – возмущаются активисты Правого сектора.

“Согласно Конституции Украины, земля принадлежит народу Украины, является ее основным национальным богатством и находится под охраной государства. Поэтому никто не имеет права у нас ее забирать и отдавать чужакам”, – говорится в заявлении «Правого сектора», обнародованном во время пикета и направленном в аграрный комитет Верховной Рады.

После перерыва, в 15 часов, акция продолжилась. Националисты обещают протестовать до тех пор, пока власть их не услышит. “Не дадим россиянам и другим иностранцам захватить нашу украинскую землю!”, – требуют организаторы пикета.

Акция прошла без каких-либо столкновений и происшествий.

Судя по крайне скупому фоторяду выложенного в соцсети отчета о проведении сегодняшней акции, она была крайне немногочисленной, что свидетельствует как о низком уровне поддержки радикальных националистов в обществе ( всего 2 % на выборах в ВР Украины), так и о низких мобилизационных возможностях организаторов.