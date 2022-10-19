Премьер Хорватии выступлением перед Радой отвлекал внимание от непопулярных планов

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Новости Украины

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович во вторник, 18 октября, обратился по видеосвязи к депутатам Верховной рады, подтвердив поддержку Украины.

В самой Хорватии считают, что это намеренно было сделано в день отчёта Пленковича в хорватском парламенте, чтобы отвлечь внимание от непопулярных планов его правительства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Андрей Пленкович в очередной раз подтвердил, что Хорватия «безусловно поддерживает» независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в её международно признанных границах, и «никогда не признает аннексию оккупированных украинских регионов, как не признавала аннексию Крыма».

«Мы направили финансовую, гуманитарную, техническую и военную помощь Украине, приняли 22 тысячи украинских беженцев, обеспечили летний отдых на хорватском побережье для сотен украинских детей, украинских защитников, и будем продолжать помогать. Наш уникальный опыт в разминировании, послевоенном восстановлении страны, опеке над ветеранами и пострадавшими в результате войны также к вашим услугам», – заверил глава хорватского правительства.

Большинство хорватских СМИ опубликовало новость о выступлении Андрея Пленковича на основе сообщения пресс-службы правительства Хорватии без редакционных комментариев. При этом куда больший интерес в стране вызвал отчёт премьера в Саборе (парламенте) Хорватии, который также состоялся 18 октября.

Многие хорватские издания акцентировали внимание на том, что международной деятельностью, в том числе по поддержке Украины, правительство пытается отвлечь внимание граждан Хорватии от своих непопулярных планов – повышения цен на энергоносители и введения нового налога на доходы с целью «сбалансирования бюджета в условиях кризиса».

В Хорватии также продолжают критиковать решение правительства Пленковича относительно обучения украинских военных на хорватской территории. В частности, депутат Сабора от «Отечественного движения» Стипо Млинарич Чипе заявил, что присутствие военных из Украины может трактоваться как участие государства в войне, что может угрожать имиджу Хорватии как туристической страны.

По мнению депутата, у правительства могут возникнуть проблемы с получением поддержки 2/3 парламента, которая необходима для допуска иностранных военных в Хорватию.

Стипо Млинарич Чипе также напомнил, что во время войны в Хорватии в 1991-1995 годах Украина ввела эмбарго на поставки вооружений в эту страну.

«Мы не должны так себя вести. Но почему бы Хорватии не направить инструкторов для обучения украинских военных на территории Украины? Тем более что у нас достаточно отставных военных, которые показали, что они могут управлять операциями» – сказал хорватский парламентарий.

Как сообщал «ПолитНавигатор», президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что как главнокомандующий он будет выступать против обучения украинских военных на территории своей страны, поскольку это будет означать втягивание Хорватии в войну.