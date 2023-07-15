«Премьер» Косово призвал ЕС ввести санкции против единственного русофила в руководстве Сербии

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Лидер косовских сепаратистов Альбин Курти присоединился к очередной антисербской инициативе Группы социалистов и демократов Европарламента.

Евродепутаты предложили ЕС вслед за США ввести санкции против главы сербской спецслужбы БИА Александара Вулина, передает корреспондент «ПолитНавиатора».

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Альбин Курти (на фото) ретвитнул инициативу европейских парламентариев, представляющих социалистическое и демократическое направление в Европарламенте, по введению Брюсселем вслед за Вашингтоном персональных санкций против руководителя сербской спецслужбы БИА Александара Вулина.

«Случай Александра Вулина показывает, что ядовитая смесь автократии и коррупции угрожает не только демократии и верховенству закона, но и миру и безопасности на Западных Балканах и за их пределами. Я присоединяюсь к Группе социалистов и демократов в Европарламенте, призывающих международное сообщество следовать своевременному и обоснованному решению США», – прокомментировал Курти инициативу евродепутатов.

Напомним, что Министерство финансов США внесло главу сербской спецслужбы БИА Александра Вулина в свой санкционный список. В решении ведомства указано, что Вулин «продвигает злонамеренные действия России».

Ранее Альбин Курти заявил, что нынешняя «полиция Косово» является прямой преемницей «Армии освобождения Косово» (UCK). Напомним, что эта вооруженная Западом и Албанией банда, в конце 90-х – начале нулевых терроризировала сербское и прочие этнические меньшинства края, воюя с законными структурами Югославии. На счету косовских боевиков множество кровавых преступлений, в том числе и убийства остававшихся лояльными Белграду своих соплеменников. А также массовые казни, внесудебные расправы, пытки, похищения людей плюс незаконная торговля органами.

боевики UCK

«Теперь даже те, кто решил закрыть глаза на террор на севере Косово и Метохии, не могут молчать перед лицом этого публичного признания воинствующей политики Приштины. И, действительно, полиция Курти использовала те же методы насилия и запугивания на севере Косово и Метохии, которые также использовались террористической UCK. В последние недели объектом их террора были все – от детей до стариков, людей похищали, безоружных мирных жителей атаковали из автоматов. Тем самым в неприкрытой фашистской манере отказывая в праве на существование целому (сербскому – ред.) народу», – прокомментировал слова косовского «премьера» директор Канцелярии по Косово и Метохии правительства Сербии Петар Петкович.