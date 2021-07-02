«Придите и владейте нами». Украина позорно сдала свой суверенитет

02.07.2021, Москва, Ольга Козаченко

Новости Украины

Решение Верховной рады, передавшей судебную систему Украины под контроль иностранцев, показывает, что нынешняя украинских власть превратилась в абсолютных марионеток.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказывает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

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«Ранее в системе госуправления появились НАБУ и НАПК. На должности министров и управленцев назначались иностранцы, которые даже не знали ни украинского, ни русского языка. Например, министром путей сообщения при Порошенко был польский рок-музыкант Войцех Балчун. Мы видим, что Киев продолжает терять субъектность. Принцип один: придите и владейте нами», – сказал эксперт «Известиям».

По его словам, прежний президент Петр Порошенко обладал хотя бы какой-то субъектностью.

«Мог защитить хотя бы свою личную власть внутри страны. Зеленский и его партия – абсолютные марионетки, которые выполняют все, что им говорят», – резюмирует Безапалько.

Как сообщал «ПолитНавигатор», российский лидер Владимир Путин сказал, что не видит смысла встречаться с президентом Владимиром Зеленским, поскольку Украина находится под внешним управлением.