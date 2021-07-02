02.07.2021, Москва, Ольга Козаченко
 
Дзен, Политика, Украина
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«Придите и владейте нами». Украина позорно сдала свой суверенитет

Новости УкраиныРешение Верховной рады, передавшей судебную систему Украины под контроль иностранцев, показывает, что нынешняя украинских...

Решение Верховной рады, передавшей судебную систему Украины под контроль иностранцев, показывает, что нынешняя украинских власть превратилась в абсолютных марионеток.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказывает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

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«Ранее в системе госуправления появились НАБУ и НАПК. На должности министров и управленцев назначались иностранцы, которые даже не знали ни украинского, ни русского языка. Например, министром путей сообщения при Порошенко был польский рок-музыкант Войцех Балчун. Мы видим, что Киев продолжает терять субъектность. Принцип один: придите и владейте нами», – сказал эксперт «Известиям».

По его словам, прежний президент Петр Порошенко обладал хотя бы какой-то субъектностью.

«Мог защитить хотя бы свою личную власть внутри страны. Зеленский и его партия – абсолютные марионетки, которые выполняют все, что им говорят», – резюмирует Безапалько.

Как сообщал «ПолитНавигатор», российский лидер Владимир Путин сказал, что не видит смысла встречаться с президентом Владимиром Зеленским, поскольку Украина находится под внешним управлением.

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