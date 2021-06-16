Прилепин обвинил Суркова в подготовке Майдана в России

16.06.2021, Москва, Михаил Рябов

Писатель и новоиспеченный политик Захар Прилепин выступил с резкой критикой в адрес своего бывшего шефа – экс-помощника президента Владислава Суркова. Поводом стал недавний эфир с участием Суркова и главы Союза добровольцев Донбасса Александра Бородая, который после долгих метаний между различными проектами решил баллотироваться в Госдуму от «Единой России».

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«Так понимаю, что «Единая Россия» заключила некий контракт с Владиславом Сурковым на продвижение партии в южных регионах – Крым, Ростовская область и прочее. Возвращение Суркова в политическую повестку – вещь, в целом положительная, но возвращение в качестве локомотива, продвигающего ЕР – едва ли. «Единая Россия» не желает иметь свои реальные 27, а желает 60 процентов, и для этого подтягивает, что называется, высокотехнологичные ресурсы», – пишет Прилепин в своем телеграм-канале.

Он утверждает, что, таким образом, «Единая Россия» провоцирует недовольство и рискует потерять власть по аналогии с украинской Партией регионов.

«Единороссы искренне убедили себя, что их 60 процентов – это залог устойчивости России. Им нравится так думать. Нет. 60 процентов «Единой России» – это идеальная база для того, чтоб в России зрел майдан. Нельзя узурпировать власть и насиловать здравый смысл. Однако установка именно такая. Изнасиловать страну, и навязать своё тягучее, толстопятое, многотонное большинство. «Хотим быть КПСС и Партией регионов в одном лице». Будете. С идентичным результатом», – грозит Прилепин.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее он обвинил «Единую Россию» в показной работе в ЛДНР.

Между тем, депутат Госдумы, член Центрального политсовета партии «Единая Россия» Евгений Федоров неоднократно напоминал, что сам Прилепин был участником российского майдана на Болотной площади.

«Прилепин – это та же самая Болотная площадь, тот же самый Майдан, тот же самый друг Навального, тот самый человек из американской табакерки. Ну, это что, какая-то новость, секрет? Посмотрите, как он относится к Путину. Да, он сейчас язык прикусил в отношении Путина, но вы думаете, что, он от этого что-то поменял? А то, что эту партию в каждом углу крутят, так это просто означает, что Госдеп денег ввалил кучу, вот и все. И в очередной раз разводят наивных русских дурачков», – утверждал Федоров.

По его мнению, Прилепин является аналогом еще одного «левака» – Николая Платошкина, получившего условный срок за организацию несанкционированных акций перед референдумом по новой Конституции.

«Вспомните Платошкина, которого крутили, у него была упоминаемость выше, чем у Путина. Кто его крутил? Его крутили США», – добавил депутат.