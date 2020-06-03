«Пророссийский» выдвиженец в президенты Белоруссии публично запросил прощения у националистов

03.06.2020, Москва, Елена Острякова

Претендент на статус кандидата в президенты Белоруссии экс-банкир Виктор Бабарико, которого почему-то считают ставленником России, испугался, когда националистическое издание «Наша нива» процитировала его интервью российскому «Московскому комсомольцу».

Белорусский сайт без единого комментария привел слова Бабарико о возможности введения в Союзном государстве России и Белоруссии единой валюты, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если это экономически целесообразно, то почему бы и нет. В этом отношении хороший пример – монетарная политика Евросоюза с евро. Я вообще считаю, что мультивалютность – это экономически неэффективная история. В обозримой перспективе количество валют будет уменьшаться», – сказал Бабарико.

Увидев свои неискаженные слова на белорусском националистическом сайте, Бабарико вдруг запаниковал и опубликовал в своем блоге опровержение.

«Вырванная из контекста всего интервью цитата – полностью искажает мою позицию по вопросу построения независимой Беларуси. Со своей стороны я ещё раз хочу сказать: суверенитет и независимость Беларуси – незыблемая ценность. В настоящий момент я не вижу никаких предпосылок даже для обсуждения вопроса о единой валюте. Приношу вам свои искренние извинения за недостаточно четкий и однозначный ответ на очень важный для всех нас вопрос», – оправдывался Бабарико.

На самом деле, интервью «Московскому комсомольцу» отнюдь не создает впечатления, что его дает политик, симпатизирующий России. Бабарико готов дружить со всеми странами одинаково, ни чем не выделяя союзника, свыше 20 лет обеспечивавшим экономическое процветание Белоруссии. Россия и Украина для него это одно и то же.

Он с многословными оговорками отказался от признания Абхазии и Южной Осетии. О Крыме его даже спрашивать не стали.

Что касается самого Союзного государства, то Бабарико не исключает, что договор о его создании придется пересматривать.

«Эта интеграция либо не должна затрагивать суверенитет государств. Либо затрагивать его в равной пропорции, в равной степени. И вторая история – все союзы должны быть взаимовыгодными. Поэтому, если документы нашего союзного государства, которые разработаны и готовы к подписанию и частично уже подписаны, соответствуют этим критериям, то нет смысла их пересматривать. Если не соответствуют – то их надо приводить в порядок», – заявил Бабарико в интервью «Московскому комсомольцу».