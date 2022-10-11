Протест в Молдове: герои и антигерои

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В ходе воскресного митинга протеста представители партии «Шор» установили палатки прямо на проезжей части центральной улицы Кишинёва – бульвара Штефана Великого (бывшего проспекта Ленина), серьёзно затруднив движение через центр города.

Утром следующего дня полицейский спецназ в грубой форме очистил проезжую часть от палаток протестующих. При этом палаточный лагерь у стен парламента и у президентского дворца продолжил функционировать.

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В этой ситуации понять можно и участников протеста, и правоохранительные органы. Ввиду того, что власть в лице Майи Санду и её клевретов публично подтирается требованиями восстающего народа, называя всех без исключения участников протеста «ворами» и «коррупционерами», у протестующих не остаётся других аргументов, кроме радикализации протестных мер, включая блокировку движения через центр Кишинёва.

Подобные меры – не редкость в столице Молдовы: в начале нулевых точно так же блокировали бульвар Штефана Великого сторонники румынского языка во главе с Юрием Рошкой (кстати, ныне убеждёнными евроскептиком, другом и сторонником Александра Дугина). Перекрывали движение по центральному проспекту и участники протеста против режима олигарха Влада Плахотнюка в 2015 году.

Однако можно понять и полицию: от перекрытия улиц страдают не власти (многие полицейские не скрывают раздражения режимом Санду и высказывают симпатии к протестующим), а простые граждане, едущие на работу или отвозящие детей в школу. Машины «скорой помощи» и других экстренных служб вынуждены пробираться по параллельным улицам через пробки.

Но есть в этой истории субъекты, которых понять очень трудно. Во-первых, это мэр Кишинёва Ион Чебан – бывший секретарь по идеологии Партии социалистов, выступавший не так давно за вступление Молдовы в Евразийский Союз.

Ныне Чебан позиционирует себя как «правоцентриста», выступает за евроинтеграцию и называет свой язык румынским, но при этом высказывает непримиримую критику Майи Санду и её партии.

Но вот у кишинёвского градоначальника появилась возможность продемонстрировать свою оппозиционность, по меньшей мере, поддержкой протестующих. И что же? После того, как полиция заявила, что убрать палатки с проезжей части она не может, поскольку протест согласован с мэрией, Ион Чебан принялся лихорадочно опровергать заявление полиции.

В понедельник утром он заблокировал своим автомобилем на несколько минут участок центрального проспекта перед мэрией, дабы показать, что полиция может на всё оперативно реагировать. А затем он продемонстрировал скрин своего письма в адрес правительства, написанного в издевательской манере, в котором заявил, что распорядился, «чтобы МВД осуществило свои функциональные полномочия в соответствии с компетенцией и разблокировало улицу».

«Если центральные власти не могут этого сделать сами и просят моего вмешательства, я распоряжаюсь: – Снизьте цену на газ – Увеличьте заработную плату учителям – Разблокируйте въезд и выезд на таможенных постах – Не преследуйте людей и не выгоняйте их по политическим мотивам», – написал Ион Чебан в своём телеграм-канале.

Из этого поста кишинёвского градоначальника остаётся непонятным его личное отношение к протесту партии «Шор» и к самим протестующим, которые уже несколько недель живут в палатках перед парламентом и президентским дворцом.

Ещё более странную позицию заняли Партия социалистов, которая провела консультации со своими давними оппонентами из партии «Гражданский конгресс», возглавляемой бывшим «серым кардиналом» при президенте Владимире Воронине Марком Ткачуком.

«ПолитНавигатор» ранее писал, что именно Ткачук, стоящий на позициях еврокоммунизма, был идеологом провозглашения курса Молдовы на евроинтеграцию, нашедшей отражение, в частности, в переименовании молдавского МИД в МИДЕИ – «министерство иностранных дел и европейской интеграции» (см. Как Запад отрывает Молдавию от Русского мира: Сравните с Украиной)

«Представители партий обменялись мнениями по сложившейся катастрофической ситуации в социальной и экономической сферах и ее преодолению, дали оценку провокационным действиям тандема Санду-Шор по дестабилизации молдавской государственности и дискредитации протестного движения», – говорится в пресс-релизе партии «Гражданский конгресс».

«Сложившаяся сегодня в стране катастрофическая ситуация диктует необходимость координации между здоровыми политическими силами, которые могут предложить альтернативу для Республики Молдова», – заявил по итогам консультаций исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча, инициатор прогиба своей партии, некогда флагмана оппозиционных сил, перед западными послами.

Иными словами, Влад Батрынча и Марк Ткачук, вступившие в союз «альтернативных левых», обвиняют оппозиционную партию «Шор», организующую реальные протесты, в «дискредитации протестного движения» и «тандеме» с Майей Санду, а себя при этом они именуют «здоровыми политическими силами». Далеко не лучшее начало для старта собственного оппозиционного проекта.

У социалистов и «Гражданского конгресса» есть только одна возможность доказать, что именно они являются подлинной оппозиционной силой, в отличие от «токсичного» Илана Шора, «дискредитирующего», по их словам, протестное движение. Это провести хотя бы одну более массовую протестную акцию, чем это получается у партии «Шор». Рискнём предположить, что шансы на это невелики. Даже если к ним присоединится Ион Чебан с его столичным админресурсом.