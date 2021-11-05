Прозападный сербский олигарх в интервью «Голосу Америки» назвал партию косовских сербов преступниками

05.11.2021 20:20 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Лидер сербской Партии свободы и справедливости, олигарх Драган Джилас после встречи со спецпредставителем США на Балканах Габриэлем Эскобаром заявил, что «знает», как примирить албанцев и сербов в Косово.

Об этом прозападный политик рассказал «Голосу Америки», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во-первых, нужно уменьшить ложь или отменить ее. Граждане Сербии вот уже десять лет слышат о том, что мы ведем 5: 0 против Косово, что завтра мы можем войти в Косово с нашей армией, чтобы решить эту проблему, – заявил Джилас. – Но у вас на деле есть только люди, которые являются преступниками, они действительно преступники, обвиняемые с разных сторон, которые составляют свой список в Косово (партия косовских сербов, поддерживаемая Александром Вучичем называется «Сербский список» – ред.), а затем набирают 99% сербских голосов и входят в правительство Косово».

Оппозиционер отметил, что напряжение в Косово с каждым днем становится все больше, и люди, живущие там, всерьез опасаются новой войны.

«Мы знаем, как сделать так, чтобы ничего подобного не было. Два года назад мы выступали за примирение. Два года назад мы говорили о возможности свободы передвижения для людей из Косово и центральной Сербии. Никто нас не слушал», – пожаловался американскому слушателю олигарх.

Этот высокомерный выпад, сделанный Драганом Джиласом после встречи со спецпредставителем Госдепа США по Западным Балканам Габриэлем Эскобаром, не остался без внимания партии «Сербский список».

«По принципу, чем хуже для сербского народа, тем лучше для него и его кармана, Джилас полагал, что посреди Соединенных Штатов Америки можно напасть на сербский народ, тех героев и патриотов, которые днем и ночью, голыми руками, под дождем и ветром защищали свой домашний порог от вооруженных до зубов спецназовцев Курти. Предательская политика Джиласа известна всем, и у него болит от того, что люди доверяют Александру Вучичу больше, чем ему. Также у нас есть Отечество, в отличие от него, который всегда был готов за чужие интересы продать и свой собственный народ, и напрямую поставить его на службу тем, кто нашему народу ничего хорошего не желает. Их единственная цель состоит в том, чтобы нас в Косово и Метохии больше не было. Но кто бы ни оплатил его лоббистский удар по сербам и Сербии, мы никогда этого не допустим», – заявили сербские политики Косово.