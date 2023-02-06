Путин дал понять: никаких договорняков не будет – Кургинян

Президент России Владимир Путин чётко дал понять, что не собирается сдаваться или идти на какие-то договорённости в ущерб своей стране.

Об этом в эфире телеканала «Юнион» заявил лидер движения «Суть времени», публицист Сергей Кургинян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Видно, что волевая направленность Путина продемонстрирована – он не будет сдаваться. А ведь после Горбачёва все наши Вооружённые силы и весь народ думали: «А когда нас кинут? Когда начнётся договорняк?». Но видно, что договариваться не о чем, и Путин не намерен этого делать. И это вызывает определённые чувства. Я помню, как тяжело было во время Чеченской войны, сколько было всяких эксцессов, как трудно шёл процесс, и так далее. Но я также помню и то, что в итоге что-то оказалось сделано, и сейчас на нашей стороне воюют чеченские братья, что в ту эпоху было трудно представить», – отметил публицист.

Он напомнил, что США не удалось ни снизить цены на нефть до минимально низких значений, ни настроить против России все страны мира.

«Есть очень большие позитивы. В частности, они связаны и с тем, что рыночная система, которая пришла на смену советской, оказалась не настолько несостоятельной, как можно было вообразить. Цены на нефть, которые создали для Советского Союза огромные проблемы, были, если мне не изменяет память, чуть больше пяти долларов за баррель. Сейчас таких цен нет. Но это же – зависит и от дипломатии, и от каких-то внешнеполитических факторов», – подчеркнул он.

«Перетянуть Саудовскую Аравию и остальной мир на свою сторону не удалось. Российский ВВП упал не так, как предсказывали, а меньше. Какие-то экономические связи в оставшимся мире – мы нашли. Сказать, что все сразу встали под американское ружьё, никак нельзя. Мы имеем дело с гораздо более сложным устройством мира», – подытожил Кургинян.