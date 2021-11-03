Рада упростила получение украинского гражданства для иностранных боевиков

03.11.2021 08:43 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украинский парламент принял в первом чтении законопроект об упрощённом получении украинского гражданства для иностранцев, воевавших в Донбассе и признанных преступниками в своих государствах.

Соответствующее решение было принято в ходе внеочередного заседания Рады, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Документ представил заместитель министра внутренних дел Украины Богдан Драпатый.

«Целью законопроекта является упрощение получения украинского гражданства иностранцами, которые проходили или проходят военную службу в ВСУ, имеют значительные заслуги перед Украиной, или принятие которых в украинское гражданство имеет государственный интерес», – сказал он.

В частности, законопроектом предполагается, что от иностранных граждан, воевавших в рядах ВСУ, не будут требовать документов, подтверждающих отказ от предыдущего гражданства.

«Важно, что сегодня такие иностранцы не могут выполнить свои обязательства и прекратить своё предыдущее гражданство, поскольку им необходимо обращаться в посольство своей страны, что может угрожать их свободе», – добавил чиновник.

Также он пояснил, что данный законопроект был разработан по требованию украинского президента Владимира Зеленского, который 13 августа 2019 года подписал соответствующий указ.

В свою очередь, депутат от «Слуги народа» Егор Чернев подчеркнул, что данный законопроект касается в первую очередь российских граждан, которые в РФ признаны преступниками.

«Представьте себе – люди, граждане РФ, которые против политики Путина, приехали на Украину, не признают оккупацию Крыма, взяли оружие, и защищают украинскую землю. Сейчас некоторые из них уже получили временное гражданство. Но у них есть обязанность выйти с гражданства РФ. Вы понимаете, что это такое? Этим людям надо прийти в российское посольство. Это невозможно. А этот закон предусматривает упрощение процедуры – им надо будет только подать декларацию. И они будут в безопасности и станут гражданами нашей страны», – сказал депутат.

Документ поддержали 302 парламентария из 330 присутствующих. Законопроект был принят в первом чтении и отправлен на дальнейшую доработку. Также депутаты Рады решили вдвое сократить сроки подготовки документа ко второму чтению.