Раздраженный Зеленский записал ролик с претензиями к Германии

26.06.2021, Киев, Михаил Рябов

Новости Украины

Владимир Зеленский выполнил свое обещание быть «резким» с лидерами Евросоюза и записал ролик с вопросами к кандидатам на пост Федерального канцлера Германии.

Зеленский не скрывает раздражения обещаниями, которые раздавал Берлин Киеву, однако каждый раз находил повод для отсрочки или невыполнения.

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Зеленский обратился к кандидатам с рядом вопросов.

«Согласны ли вы, что европейский проект не будет завершенным и полноценным без Украины? Согласны ли вы, что путь Украины в Европу должен быть дорогой с двусторонним движением? После Революции Достоинства, когда сотни украинцев отдали свои жизни за европейский выбор, прошло семь лет. Не устала ли Европа так долго прятаться от вопроса членства Украины в ЕС? И не пора ли от дипломатичного избегания перейти к четким ответам, условиям, шагам и срокам?» – поинтересовался Зеленский.

Он напомнил, что «сейчас к государственным границам Украины стянуто около 100 тысяч российских военных». «В этой ситуации все европейские лидеры поддерживают предоставление нашей стране надлежащих гарантий безопасности, но в то же время Украина не является членом НАТО», – посетовал президент.

«Если мы не в НАТО, о каких именно гарантиях идет речь?» – также спросил он.

Кроме того, Зеленский поинтересовался мнением каждого из кандидатов относительно поддержки проекта «Северный поток – 2», в частности укрепляет ли он европейскую безопасность, способствует ли единству континента и является ли этот проект ловушкой для Украины и всей Европы.

«Как вы думаете, аннексия Россией Крыма и война на востоке Украины, более 14 тысяч погибших в войне на Донбассе и полтора миллиона людей, которые вынуждены покинуть свои дома, – все это является достаточными причинами, чтобы не рассматривать всерьез идею возобновления саммитов ЕС – Россия до восстановления территориальной целостности Украины?» – спросил в завершение Зеленский.