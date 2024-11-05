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Германия будет продолжать финансировать Украину, чтобы она могла продолжать войну на своей территории. Об этом на брифинге в Берлине заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Шольц напомнил, что летом страны G7 пообещали выделить Киеву кредит в 50 миллиардов долларов из замороженных активов России на закупку оружия на Западе.

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«Мы договорились летом в Италии, в рамках «Большой семерки», предоставить Украине кредит в размере 50 миллиардов долларов. Это позволит ей закупать больше оружия и вооружений. Это очень сильный сигнал в сторону российского президента. Россия не может выиграть эту войну, наконец, пришло время признать это… Важно, чтобы мы продолжали оказывать Украине необходимую помощь сейчас. Германия зарекомендовала себя как партнер, который поставляет, а не просто делает заявления. Я думаю, было бы хорошо, если бы в этой ситуации некоторые из заявлений, которые уже были сделаны, были бы реализованы сейчас. Это значительно бы улучшило ситуацию на Украине в пользу Украины. Потому что тогда она сможет использовать средства, необходимые для защиты собственной страны», – заявил Шольц.

Напомним, что ранее на тот момент посол Украины в Германии Алексей Мельник назвал немецкого канцлера «обиженной ливерной колбасой». Немецкое руководство с покорностью мазохиста проглотило эти оскорбления.