Рогозин стал запретным персонажем на Youtube

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YouTube удалил из канала «Роскосмоса» 20 видео с участием главы госкорпорации Дмитрия Рогозина.

Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Среди удаленных роликов интервью Рогозина, записи участия в отправке гуманитарной помощи жителям Донбасса, посещения космодрома Восточный. У этих виде в общем 5 млн просмотров.

«Американская цензура хочет смотреть только то, что соответствует их видению мира. Что ж, у нас действительно своё понимание истории. Оно состоит в том, что именно Россия разгромила армию Наполеона, в составе которой против нас сражались все армии нынешнего Евросоюза. Именно Россия построила величайшую супердержаву Советский Союз. Именно Красная Армия брала Берлин, разгромив в составе Вермахта опять же собранные Третьим Рейхом все армии и военные заводы стран нынешнего Евросоюза. Именно русский парень Юрий Гагарин первым в мире покорил космос. Правда глаза колет?», – прокомментировал действия YouTube Рогозин в своем ТГ-канале.

Также США ввели сегодня санкции против Первого канала, «России-1» и НТВ. Им будет запрещено закупать оборудование и программное обеспечение, а американским компаниям запретят размещать рекламу на данных российских каналах.

Ранее Рогозин допустил уничтожение стран НАТО за полчаса в случае ядерной войны. При этом он подчеркнул, что Россия не должна допустить такой войны, потому что ее последствия повлияют на состояние Земли.

«Поэтому нам придется побеждать этого более мощного в экономическом и военном отношении врага обычными вооруженными средствами. Мы не с нацистами в Украине воюем. Мы освобождаем Украину от оккупации НАТО и отодвигаем злейшего врага от наших западных границ», — написал Рогозин в своем ТГ-канале.