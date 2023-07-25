Российская «пятая колонна» неожиданно поддержала Стрелкова

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Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков получил поддержку со стороны прозападных сил.

Так, осужденный за мошенничество в особо крупном размере блогер Алексей Навальный считает арест бывшего ополченца «незаконным», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Игорь Стрелков задержан незаконно. До тех пор, пока он остаётся под стражей по этому нелепому и очевидно политически мотивированному обвинению, он является политическим заключённым», – говорится в тг-канале Навального.

При этом он добавляет, что ранее Стрелков заочно был осужден судом Нидерландов в ходе процесса, который «соответствует принципу независимости суда».

«В любом случае факт убийства 298 пассажиров «Боинга» должен быть расследован Россией, а все виновные — понести справедливое наказание. Сам Стрелков не отрицает своего участия в боевых действиях в Украине в неопределённом статусе. Все это тоже должно быть расследовано и получить справедливую оценку суда. Но сейчас Стрелков арестован не по обвинению в совершении настоящего преступления, а по фиктивному и сфабрикованному делу об экстремизме. Говоря просто — за критику власти. А конкретно Шойгу и Путина», – считает мошенник.

Он называет критику Стрелкова «критикой справа».

«Он ругал людоедов за их недостаточный аппетит. И давал советы, как половчее есть людей. И как правильнее вести незаконную, агрессивную и глупую войну. Однако вне зависимости от взглядов Стрелкова мы должны стоять на позициях закона и справедливости. Человека можно судить только за то преступление, которое он совершил. Злорадствовать о том, что Стрелков пал жертвой своей собственной власти, означает публично поддерживать беззаконие», – резюмировал Навальный.

Здесь следует заметить, что Навальный в свое время сам позиционировал себя как русский националист, к котоырм принято относить Стрелкова.

Так, из партии «Яблоко» Навального исключили с формулировкой «в связи с пропагандой националистических идей».

«Речь шла об участии в националистических проектах и «Русских маршах», — объяснил пресс-секретарь «Яблока» Игорь Яковлев.

Сам Навальный и не скрывал своего национализма.

«Я участвовал в каждом [Русском марше] с 2007 года, на последнем не был — лежал с температурой», — писал он в своем блоге в ноябре 2013-го.

В 2008-м навальный поддержал Россию в ходе военной операции по защите Южной Осетии и назвал ВС РФ «молодцами». Кроме того, потребовал ввести полную блокаду Грузии, прекратить с ней любое сообщение и сбивать все воздушные суда, попадающие на территорию Южной Осетии, призывал к депортации всех граждан Грузии с территории России, а самих грузин оскорбительно называл «грызунами».

В 2014-м Навальный произнес слова, которые ему до сих пор не могут простить на Украине:

«Крым — не бутерброд с колбасой, чтобы его туда-сюда возвращать».