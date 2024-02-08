Российский футбольный союз продолжает унижаться перед УЕФА

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия продолжает вести переговоры о возобновлении участия футбольных команд из РФ по эгидой УЕФА.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов, отвечая на вопрос, почему организация отказалась от перехода в Азию.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Это неправильная постановка вопроса: некорректно говорить, что решение по Азии принято. На самом деле никакого решения по Азии исполком РФС не принимал. Я расскажу, как проходило обсуждение этой темы. Вначале члены исполкома констатировали: мы являемся членом УЕФА, ведем переговоры с УЕФА и ФИФА о возобновлении нашего участия в международных соревнованиях. Да, одна из опций — выход из состава УЕФА с целью перехода в другую конфедерацию. Она у нас сохраняется. Мы вели и продолжаем вести диалог с азиатскими партнерами. Но вопрос на исполкоме звучал так: выходим из состава УЕФА или не выходим?», – сказал Митрофанов в интервью «Известиям».

Он объяснил, почему вопрос о выходе из УЕФА и смене конфедерации каждый раз поднимается именно в конце декабря.

«Причина этого — устав УЕФА. Есть два способа покинуть УЕФА. Первый — по инициативе УЕФА, когда федерация грубо нарушает нормы организации. Второй — заявление о выходе по собственному желанию. Но в этом случае процесс выхода занимает определенное время. Заявление рассматривается, если оно подано не позднее чем за полгода до окончания финансового года УЕФА, а это 30 июня каждого года, то есть заявление нужно подать до 31 декабря. Если вы подадите заявление 1 января 2024 года, то его рассмотрение состоится не 30 июня 2024 года, а 30 июня 2025-го», – говорит генсек РФС. Заявка, которая подана 1 января 2024 года, как и заявка от 31 декабря 2024 года, будет рассмотрена в одно время — до 30 июля 2025 года. В этом и был вопрос на исполкоме в декабре: следует ли РФС в одностороннем порядке подавать заявление на выход из состава УЕФА, чтобы наше заявление было рассмотрено в 2024 году?», – отметил футбольный функционер.

По его словам, как члены попечительского совета, так и представители исполкома определились с тем, что на данный момент правильно продолжать вести переговоры по возвращению, оставаясь членами УЕФА.

«Но это не отказ от перехода в Азию — мы продолжаем контакты, проводим товарищеские матчи, выстраиваем иные направления сотрудничества. Это не запасной вариант, не дубинка, которой мы угрожаем. Это объективная опция возможного развития РФС, если не удастся восстановить наше полноценное состояние в УЕФА», – резюмировал Митрофанов.