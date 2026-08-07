«Элита» и смертники: ВСУ выстраиваются по лекалам ОУН – Уралов

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинская армия разделена на два крупных лагеря: насильно мобилизованные, гибнущие на передовой, – и «элитные» подразделения идейных бандеровцев, которые из глубокого тыла дроновыми ударами терроризируют гражданских.

Об этом в эфире «Радио Спутник» заявил российский политолог Семен Уралов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Украина использует две тактики. На линии фронта у них биореактор: люди, отловленные ТЦК, вывозятся на позиции. Если они пытаются отступить, их свои же расстреливают. У них задача – держать забрендированные «фортэци», максимум сопротивляться. А элитные подразделения, которые сосредоточены на ударах по тылам России, они выделены в отдельные беспилотные войска. И самое главное, что там они ввели абсолютную пиратскую логику, как у киллеров: чем более яркую картинку ты произвел, тем больше заработал. Это люди, которые находятся в тылу, и у них задача как в тире – выбить как можно больше этих «е-баллов». А так как они перешли к борьбе против общества, они соревнуются кто произведет более яркую картинку», – сказал Уралов.

Он подчеркнул, что похожая модель организации войска была в (признанной в РФ террористической) ОУН: обычных бойцов туда набирали насильственно, а идейные и самые жестокие нацисты шли в СБ ОУН, которые и занимались точечным террором по отношению к красноармейцам, представителям власти и простым гражданам.