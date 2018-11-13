Россия подталкивает Украину к полной капитуляции

13.11.2018, Киев, Максим Карпенко

Россия, размещая на своих границах современные соединения войск, принуждает Киев к переговорам с ЛДНР.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам прокурора, вдоль российско-украинской границы выстраивается наступательная армия.

«Там мощно, массово, ежемесячно выстраиваются, формируются и дислоцируются кадровые части и подразделения, соединения и другие военные формирования Российской Федерации, которые не несут оборонительного смысла, а исключительно наступательный. Это говорит о том, что они «звонят» политически, медийно, что «люди, если вы не будете склоняться к сотрудничеству с теми, кого не существует, с квази-выборами, то вас ожидает война… Нас подталкивают не к победе, а к полной капитуляции», – заявил Матиос.

Ранее он заявил, что с начала 2014 года по сентябрь 2018-го более 33 тысяч украинских военнослужащих самовольно оставили части или дезертировали за последние четыре с половиной года.