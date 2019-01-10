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10.01.2019, Киев, Игорь Петров
 
Вооруженные силы, Крым, НАТО, Россия, Севастополь, Украина
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Россия сделала чёткое военно-морское предостережение Киеву и НАТО

Переброска большого противолодочного корабля Северного флота России «Североморск» в Черное море является «агрессивным сигналом» для НАТО и Украины.

Об этом в эфире «4 канала» заявил экс-консул Украины в Стамбуле Богдан Яременко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как следствие призывов украинской власти к НАТО расширить присутствие в Черном море – недавние заходы кораблей государств НАТО в Черное море. С этой точки зрения боевое судно Российской Федерации является ответом Российской Федерации странам НАТО на их усилия расширить свое присутствие в Черном море.

Россия показывает, что она тоже имеет, чем ответить, что она готова к эскалации. Если страны НАТО свое присутствие в Черном море в основном обеспечивают за счет разведывательных судов, десантных кораблей, то тут мы имеем ударный боевой корабль.

То есть это военно-политический жест: если вы готовы идти на расширение эскалации и напряжения в Черном море, то готовы ли вы идти так далеко, как Россия?

Это достаточно агрессивный и однозначный сигнал – и странам НАТО, и Украине, представители которой неоправданно часто говорят о попытке повторить проход через Керченский пролив и т.д.», – сказал Яременко.

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