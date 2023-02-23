Россия заставляет Запад разоряться на гонке вооружений – Чаплыга

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Москва очень умело заставила страны западного блока забыть о своих внутренних проблемах и спешно начать вкладываться в ВПК, уничтоженный за несколько спокойных десятилетий.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил киевский политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По сути, Россия сейчас перевернула доску в понимании того, как раньше Запад уничтожил СССР. Они опустили цены на нефть и развернули гонку вооружений. И СССР должен был тратить огромные средства – вместо масла делаем ракеты. Масла нет, получили социальный взрыв. А Россия сейчас развернула обратно, и теперь заставляет запад играть в гонку вооружений. Что наносит ущерб Западу, потому что их экономики сейчас в рецессии – пришли демократы, «ветряк и кизяк», деиндустриализировали всё, начали воевать против не-дровиков, отказываться от ископаемого топлива. И в результате выходит Путин, и говорит: «Ребята, а теперь мы начинаем гонку вооружений». Причём обычных, не ядерных. Да, для американского ВПК это прекрасно, потому что они на этом заработают. А что с обычными гражданами и экономикой?», – подчеркнул Чаплыга.

По его мнению, от грядущей гонки вооружений больше всего пострадает Европа, которая не прикрыта ядерным оружием и практически не имеет ВПК.

«А в США выборы, Байден начал предвыборный тур. Получается, прямо под выборы у них паршиво в социальном плане, а тут ещё и гонка вооружений. А ещё сильнее она ударит по Европе. Потому что, как оказалось, если у тебя есть ядерный зонтик, то зачем тебе танки? На тебя никто не нападёт. А снаряды, миллион гаубиц? В лучшем случае расчёты были на неделю, вот на неделю и держали. Зачем тратить деньги на заводы? Заводы в бывшей ГДР, Словакии, Венгрии – везде были постсоветские военные заводы. Что с ними сделали? Их продали и порезали. Единственный – остался в Словакии. А теперь им надо срочно вооружаться. А для этого нужно расконсервировать заводы, расширить их, а это всё очень дорого. И ты проигрываешь гонку времени», – резюмировал политолог.