Россия заставляет Запад разоряться на гонке вооружений – Чаплыга

Вадим Москаленко.  
23.02.2023 20:41
  (Мск) , Киев
Просмотров: 742
 
Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина, Экономика коллапса


Москва очень умело заставила страны западного блока забыть о своих внутренних проблемах и спешно начать вкладываться в ВПК, уничтоженный за несколько спокойных десятилетий.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил киевский политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Москва очень умело заставила страны западного блока забыть о своих внутренних проблемах и спешно...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«По сути, Россия сейчас перевернула доску в понимании того, как раньше Запад уничтожил СССР. Они опустили цены на нефть и развернули гонку вооружений. И СССР должен был тратить огромные средства – вместо масла делаем ракеты. Масла нет, получили социальный взрыв.

А Россия сейчас развернула обратно, и теперь заставляет запад играть в гонку вооружений. Что наносит ущерб Западу, потому что их экономики сейчас в рецессии – пришли демократы, «ветряк и кизяк», деиндустриализировали всё, начали воевать против не-дровиков, отказываться от ископаемого топлива.

И в результате выходит Путин, и говорит: «Ребята, а теперь мы начинаем гонку вооружений». Причём обычных, не ядерных. Да, для американского ВПК это прекрасно, потому что они на этом заработают. А что с обычными гражданами и экономикой?», – подчеркнул Чаплыга.

По его мнению, от грядущей гонки вооружений больше всего пострадает Европа, которая не прикрыта ядерным оружием и практически не имеет ВПК.

«А в США выборы, Байден начал предвыборный тур. Получается, прямо под выборы у них паршиво в социальном плане, а тут ещё и гонка вооружений. А ещё сильнее она ударит по Европе.

Потому что, как оказалось, если у тебя есть ядерный зонтик, то зачем тебе танки? На тебя никто не нападёт. А снаряды, миллион гаубиц? В лучшем случае расчёты были на неделю, вот на неделю и держали.

Зачем тратить деньги на заводы? Заводы в бывшей ГДР, Словакии, Венгрии – везде были постсоветские военные заводы. Что с ними сделали? Их продали и порезали. Единственный – остался в Словакии.

А теперь им надо срочно вооружаться. А для этого нужно расконсервировать заводы, расширить их, а это всё очень дорого. И ты проигрываешь гонку времени», – резюмировал политолог.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть