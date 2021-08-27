«Русская медиагруппа» подписала соглашение с Росконгрессом

27.08.2021 08:01 (Мск), Москва, Андрей Соколов

«Русская медиагруппа», объединяющая пять радиостанций «Русское Радио», Monte Carlo, Хит FM, DFM, радио MAXIMUM, а также музыкальный телеканал RU.TV, подписала соглашение о сотрудничестве с «Росконгресс Клубом» – закрытым клубом интеллектуальной, деловой и политической элиты.

Одним из итогов коллаборации должна стать организация большого концерта в рамках проведения Петербургского международного экономического форума в следующем году. Предполагается, что в мероприятии примут участие не только отечественные, но и мировые исполнители.

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Аналогичные выступления планируется проводить и в рамках других, менее масштабных мероприятий, которые проводит Росконгресс по городам России.

Это крайне важно, учитывая, что в условиях пандемии многие концерты мировых и отечественных звезд были отменены, организаторы и музыканты понесли крупные убытки.

Для «Русской Медиагруппы», активно занимающейся развитием музыкальной индустрии в России, а также помощью молодым талантам, данное соглашение имеет стратегическое значение. Оно направлено на взаимную поддержку инициатив холдинга и «Продюсерского центра РК-Арт», создание совместных рекламных и информационных кампаний и продвижение проектов друг друга.