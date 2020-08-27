Рыбинск не будет платить «Газпрому» за вечный огонь из-за статуса. А другие?

27.08.2020, Москва, Вадим Егоров

Структура «Газпрома» – «Межрегионгаз» – больше не будет требовать от администрации города Рыбинск Ярославской области деньги за обслуживание местного мемориала «Огонь Славы».

Резонансный скандал удалось уладить после встречи гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» Павла Яблонского и главы Рыбинска Дениса Добрякова.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», конфликтная ситуация, вызвавшая бурные обсуждения в соцсетях не только в России, но и за ее пределами, произошла послед того, как «Межрегионгаз» потребовал от Рыбинска 133 тысячи 750 рублей за год обслуживания мемориала «Огонь Славы», что для городского бюджета является серьезной суммой.

«Во многих городах России «Газпром» берет на себя обеспечение газом мемориалов воинской памяти, – прокомментировал ситуацию замглавы города Михаил Быков. – Газовики пообещали главе не требовать оплаты и от Рыбинска, однако нарушили договоренности».

«Газпром» имеет много привилегий и большую прибыль, могли бы почтить память погибших воинов и не требовать денег за «Огонь Славы» из дефицитного рыбинского бюджета», – возмутилась действиями российского газового монополиста муниципальный депутат Нина Чистякова.

В итоге, руководство рыбинской администрации приняло решение не включать расходы за вечный огонь в городской бюджет, а пригласить газпромовцев, чтобы выслушать их доводы.

Встреча состоялась, все претензии газовиков к городу были сняты, теперь, по словам генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» Павла Яблонского, идет составление соответствующего договора.

«У «Газпрома» существует внутренняя программа поддержки городов, имеющих статус «Город трудовой доблести», – заявил по итогу проведенных переговоров глава Рыбинска Денис Добряков. – А мы недавно подали документы на присвоение Рыбинску этого заслуженного звания. Нас поддержала Российская академия наук, дав положительное заключение и описав доблестные дела Рыбинска на трудовом фронте во время войны. Поставщик газа заверил нас, что включит наш город в программу поддержки и подтвердит свой статус социально ориентированной компании».

При этом, следует отметить, что далеко не все городки и населенные пункты России имеют подобный статус, но везде чтут память Великой Отечественной войны и везде есть погибшие на фронтах в те годы. В то же время компания «Газпром», позиционирующая себя как «национальное достояние», зарабатывает на эксплуатации природных богатств России.