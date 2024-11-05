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Прекращение украинского конфликта не приведет к отмене антироссийских санкций Запада.

Об этом заявил депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.

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«Логично было бы их отменить, но я не уверен, что так произойдет. Вполне вероятно, что США попросят сохранить санкции, чтобы быть уверенными, что, например, экономические отношения с Россией не возобновятся немедленно», – сказал политик «Известиям».

Для США продолжение санкций выгодно с экономической точки зрения, поскольку сегодня порядка 40% СПГ страны ЕС получают из США.

«Окончание военной операции на Украине, несомненно, подтолкнет некоторых экономических игроков на Западе к тому, чтобы требовать отмены санкций, особенно в энергетическом секторе, – полагает еще один евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер. – Вместе с тем на Западе есть влиятельные круги, которые будут стремиться к сохранению ограничений. В первую очередь те, что извлекают из них выгоду. В их числе американские производители сланцевого газа».

Эксперт по праву ЕС, преподаватель Лондонского университета Гуннар Бек подчеркивает, что завершение конфликта на Украине абсолютно не гарантирует изменения европейского санкционного режима.

«На сегодня ни один высокопоставленный чиновник ЕС не дал никаких свидетельств того, что санкции могут быть сняты в случае окончания украинского конфликта или при условии какого-либо мирного соглашения. Однако даже если российским переговорщикам удастся убедить ЕС снять санкции, это может произойти не сразу, и нормализация торговых отношений может занять много лет. Торговая политика Германии, в частности, определяется идеологией и «климатической религией». Поэтому я уверен, что Германия не вернется к импорту тех же объемов природного газа, которые она импортировала до 2022 года», – считает Бек.

А генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев указывает на еще один важный аспект, который делает антироссийские санкции практически вечными.

«В Евросоюзе, для того чтобы снять санкции, потребуется решение Совета ЕС о внесении изменений в регламенты, в которых меры зафиксированы. Это прежде всего регламенты № 269/2014 и 833/2014. Голосование должно пройти единогласно, то есть это должны поддержать все страны», – говорит Тимофеев.

Таким образом, если против этого проголосуют находящиеся в сфере американского влияния и проводящие наиболее русофобскую политику бывшие республики Советской Прибалтики или Польша, то санкции продолжат действовать. При этом в России в определенных кругах распространено мнение, что после завершения СВО санкции будут отменены.