СБУ подтвердила арест журналиста Скворцова

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СБУ подтвердила арест киевского журналиста Дмитрия Скворцова, автора бескомпромиссных материалов, отстаивающих единство Русской Церкви. В сообщении украинской спецслужбы Скворцов называется «блогером» – очевидно, чтобы понизить его социальный статус, а также замаскировать преследование журналистов за инакомыслие.

СБУ утверждает, что Скворцов на протяжении нескольких месяцев скрывался в Свято-Благовещенском мужском монастыре под Киевом (УПЦ МП). Ему вменяется создание «Русского клуба» во времена президентства Виктора Януковича, а также написание статей для изданий «Одна Родина» и «Русская народная линия», где поддерживались ЛДНР и воссоединение Крыма с Россией.

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Интересно, что СБУ распространила снимок, на котором лицо арестованного заретушировано. Однако фотография без фильтра опубликована украинским «журналистом» Андреем Цаплиенко, который, как ранее свидетельствовал политзаключенный Мехти Логунов, является сексотом СБУ и участвует в допросах сторонников Русской весны.

Публицист Александр Вознесенский указывает, что, по всей видимости, местонахождение Скворцова сдали в СБУ антироссийски настроенные члены братии монастыря.

«Скворцов скрывался в монастыре и его сдали. Мог бы, наверное, попытаться уехать из страны, но он ушёл в монастырь и перестал писать. Возможно, человек хотел действительно посвятить остаток жизни тому, чтобы замаливать грехи и изменить свою жизнь. И, казалось бы, что он уже никому не нужен – ведь он перестал писать (последняя публикация у него на ЖЖ датируется мартом прошлого года), сидит себе в монастыре, что-то делает там, молится. Но монастырские решили его сдать. Кто? Вероятно, представители феофаниевского раскола, которые банально ненавидят всех, кто не поддерживает их раскол и уже мало чем отличаются от раскольников Денисенко или Думенко. Конечно, надо быть просто конченной тварью чтобы отправить в тюрьму человека, который никому уже не мешает и лишь чтобы потешить свою раскольническую злопамятность и ненависть ко всем инакомыслящим».