«Сделайте что-нибудь!» – Тихановская пожаловалась Конгрессу США на провал западных санкций против РФ и РБ

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Россия и Белоруссия настолько хорошо научились взаимодополнять друг друга в вопросе обхода западных санкций, что с начала СВО на Украине объём торговли с ЕС увеличился в несколько раз.

Об этом во время выступления перед Подкомитетом по Европе Комитета по иностранным делам Палаты представителей США заявила самопровозглашенный «президент Беларуси» Светлана Тихановская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Санкции против режима Лукашенко не могут быть эффективными из-за лазеек, которыми режим Лукашенко может их легко обойти. Лукашенко использует Россию, а Россия использует режим Лукашенко, чтобы обойти санкции. Режим Белоруссии открывает данные предприятия в России и продолжает торговать с ЕС. Объём торговли с ЕС увеличился в несколько раз с начала войны. И они покупают товары из Европы в Россию и продают белорусские товары как товары из других стран. Например, они наклеивают ярлык Кыргызстан на белорусские товары и продают их как киргизские, но очевидно, что это обход санкций. Поэтому нам, прежде всего, нужна совместная позиция по закрытию лазеек, и это должны быть усилия США вместе с ЕС, Канадой и Великобританией. Мы должны понимать, что санкции в отношении России в основном распространяются на импорт, а в Белоруссии – на экспорт, и российский режим, и белорусский режим используют друг друга, чтобы обойти эти санкции. Режим Лукашенко продаёт российские товары так, как будто они белорусские, потому что они не попадают под санкции», – жаловалась Тихановская.

Один из конгрессменов перебил «змагарку» вопросом, что же она предлагает делать в этом случае.

«Речь идёт об инструментах, которые позволяют задерживать все те предприятия за рубежом, которые помогают режимам избегать санкций. Я не знаю, но вы должны запустить специальный механизм конвенций о санкциях, который будет следить за выполнением санкций. Я знаю, что в США действуют вторичные санкции. Можете ли вы призвать ЕС, например, создать такой же механизм», – рассуждала самозванка.