Секта Гордона ждёт конца России

09.11.2018, Киев, Игорь Петров

Крым – это Украина, и ни один украинский политик в здравом уме не откажется от претензий на полуостров.

Об этом в эфире «Вечернего прайма» на телеканале «112 Украина» заявил экс-депутат Киевсовета от Блока Порошенко телеведущий Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ни один политик, если он в своем уме, при ясном сознании и памяти, никогда не откажется от Крыма. Иначе это будет означать жирный крест на его политической карьере и проклятия от украинцев, которые вообще являются патриотами своей страны.

Крым – это Украина, и Донбасс – это Украина. И это всегда будет Украиной. Даже если еще какое-то количество лет Российская Федерация попользуется Крымом и отдельными частями Донбасса.

Ей ничего не поможет. Это как мертвому припарка. Все равно конец Российской Федерации однозначен, прогнозируем, вопрос только, когда это произойдет. Я имею в виду конец России как государства.

И с концом России как государства отпадут вопросы с Донбассом и Крымом сами собой. Мы это увидим, я абсолютно уверен», – сказал Гордон.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее пользователи социальных сетей начали потешаться над опубликованной подборкой многочисленных «прогнозов» Гордона на украинском ТВ, ни один из которых не сбылся.

На протяжении последних лет Гордон убеждал телезрителей, что Россия никогда не построит Крымский мост, а Запад непременно отменит открытие чемпионата мира по футболу в РФ.

Сам Гордон пытался оправдаться, рассказывая о том, что все его источники сообщали о запланированном бойкоте ЧМ-2018 странами ЕС и США, однако, якобы, ФСБ провела блестящую операцию, подкупив западных лидеров, которые согласились на открытие чемпионата в Москве.