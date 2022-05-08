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Президент РФ Владимир Путин опубликовал поздравления накануне 9 мая главам стран СНГ, ЛДНР, а также «народам Грузии и Украины».

Интересно, что в списке присутствует президент Молдовы Майя Санду, которую Украина настойчиво пытается подключить к военному конфликту против России.

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«Сегодня общий долг – не допустить возрождения нацизма, принёсшего столько страданий людям разных стран. Необходимо сохранять и передавать потомкам правду о событиях военных лет, общие духовные ценности и традиции братской дружбы», – говорится в посланиях.

Президентура Молдовы не опубликовала послание Путина, за нее это сделало посольство РФ в Кишиневе. На эту публикацию сослались все молдавские СМИ.

«В Молдавии стало событием дня и сенсацией поздравление Путина Майе Санду с Днем Победы. После отправления последней Георгиевской ленты в «мусорное ведро истории» никто не думал и не ожидал. Теперь тот скандал предстаёт операцией прикрытия саботажа Кишинёвом активной помощи Украине, что могло вызвать несопоставимый по масштабам скандал уже со стороны Запада», – написал в своем ТГ-канале российский политолог Александр Носович.

Действительно, парламент Молдовы запретил использование в стране Георгиевской ленты, а затем власти пресекли попытку Гагаузской автономии обойти этот запрет. Однако есть нюансы. Накануне Дня победы молдавская полиция опубликовало шпаргалку, в которой напомнила, что на праздновании запрещено использовать оранжево-черную ленты а также буквы Z и V. Но при этом использование красного знамени, пятиконечной звезды а также «ленточек, входящих в состав знаков различия, медалей и орденов, выдаваемых людям за участие во Вторoй мировой войне».

Это довольно нелогичное решение, учитывая, что Георгиевскую ленту запрещали как символ «российской агрессии на Украине». Но красное знамя уже стало таким символом во всех освобожденных регионах.

Разрешением поспешили воспользоваться граждане в различных районах Молдовы. В Бельцах прошел краснознаменный автопробег в честь Дня Победы. Более 50 машин и мотоциклов проехали по городу с флагами СССР и Молдовы. На нескольких машинах были и Георгиевские ленты.

Местные органы власти Чадыр-Лунги приняли решение заменить оранжево-черные ленточки на красные – символ, несущий ту же смысловую нагрузку, что и красное Знамя Победы. По словам примара муниципия Анатолия Топала, решение принято с тем, чтобы защитить жителей города от непосильных штрафов и возможных конфликтов с правоохранительными органами. Ленточки розданы всем подведомственным учреждениям примарии.

«Запретившие Георгиевскую ленту напоролись на собственные грабли. Теперь везде будут красный флаг и ленты. Завтра Молдова зардеет», – прогнозирует тележурналистка Елена Левицкая-Пахомова.

Вполне вероятно, что большинство молдаван не рискнут связываться с полицией, однако оппозиционно настроенные граждане все же наденут Георгиевские ленты.

«Мы наденем Георгиевскую ленту. Не призываю всех сделать то же самое – каждый должен принять решение для себя. Георгиевская лента станет символом всех, кто против Майи Санду. Придёт время, когда её наденут даже полицейские», – заявил в телеэфире бывший президент Молдовы Игорь Додон.