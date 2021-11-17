Сербофобы продолжают сражаться с муралами в Белграде: осквернено граффити в честь сербского писателя

Спустя четыре дня после создания был осквернен мурал в честь писателя и драматурга Борислава Пекича на улице Цетинской в столице Сербии.

Неизвестные написали на изображении красной краской «Смерть четникам!», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Автором работы стал художник Милан Милославлевич, который создал ее по прижизненной фотографии литератора, сделанной его другом Александром Обреновичем.

Скандальную надпись «Смерть четникам!» на данный момент заложили досками. Самое любопытное, что Пекич не был четником – православным монархистом, членом военизированного формирования, схожего с русским казачеством. Писатель скорее был умеренным западником – с 1971 года жил в Лондоне, был членом ЦК свергнувшей Слободана Милошевича прозападной Демократической партии, состоял в ПЕН-клубе Лондона, работал в сербоязычной редакции BBC в Великобритании.

Характерно, что в ходе войны 90-х на окраинах бывшей Югославии «четниками» сепаратисты называли всех сербов вне зависимости от их взглядов, тем удивительнее видеть подобную формулировку в столице Сербии.

Напомним, что ранее сербская демшиза несколько раз нападала на мурал с изображением начштаба Войска Республики Сербской, узника Гааги Ратко Младича. И на днях рядом с ним было нанесено изображение другого почитаемого сербскими патриотами командира – генерала королевской армии Югославии, лидера монархического сопротивления немецким оккупантам и их союзникам Драгомира «Дражи» Михайловича, который параллельно участвовал в гражданской войне с коммунистическими партизанами Иосипа Броз Тито.

После того, как королевская армия стала нападать на немцев, итальянцев, болгар, венгров, албанских, бошнякских и хорватских коллаборационистов в лесах и горах, в народе их тоже начали называть «четниками».