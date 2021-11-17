Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
17.11.2021 19:58
(Мск), Белград,
Алексей Топоров
 
Вандализм, Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Провокации, Россия, Сербия, Скандал, экстремизм
Просмотров:

Сербофобы продолжают сражаться с муралами в Белграде: осквернено граффити в честь сербского писателя

Спустя четыре дня после создания был осквернен мурал в честь писателя и драматурга Борислава...

Спустя четыре дня после создания был осквернен мурал в честь писателя и драматурга Борислава Пекича на улице Цетинской в столице Сербии.

Неизвестные написали на изображении красной краской «Смерть четникам!», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Автором работы стал художник Милан Милославлевич, который создал ее по прижизненной фотографии литератора, сделанной его другом Александром Обреновичем.

Скандальную надпись «Смерть четникам!» на данный момент заложили досками. Самое любопытное, что Пекич не был четником – православным монархистом, членом военизированного формирования, схожего с русским казачеством. Писатель скорее был умеренным западником – с 1971 года жил в Лондоне, был членом ЦК свергнувшей Слободана Милошевича прозападной Демократической партии, состоял в ПЕН-клубе Лондона, работал в сербоязычной редакции BBC в Великобритании.

Характерно, что в ходе войны 90-х на окраинах бывшей Югославии «четниками» сепаратисты называли всех сербов вне зависимости от их взглядов, тем удивительнее видеть подобную формулировку в столице Сербии.

Напомним, что ранее сербская демшиза несколько раз нападала на мурал с изображением начштаба Войска Республики Сербской, узника Гааги Ратко Младича. И на днях рядом с ним было нанесено изображение другого почитаемого сербскими патриотами командира – генерала королевской армии Югославии, лидера монархического сопротивления немецким оккупантам и их союзникам Драгомира «Дражи» Михайловича, который параллельно участвовал в гражданской войне с коммунистическими партизанами Иосипа Броз Тито.

После того, как королевская армия стала нападать на немцев, итальянцев, болгар, венгров, албанских, бошнякских и хорватских коллаборационистов в лесах и горах, в народе их тоже начали называть «четниками».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть