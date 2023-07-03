Севастопольский надводный беспилотник «Сарган» готов к ходовым испытаниям

В Севастополе разработали платформу «Сарган», которая станет основой для надводных беспилотников.

Об этом в эфире НТС сообщил директор научно-образовательного центра «Мореагробиотех», руководитель Дирекции научной деятельности Севастопольского госуниверситета Алексей Чуклин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наша разработка – это масштабная модель надводного беспилотного аппарата «Сарган». То есть, действительно, это платформа, которая предназначена для отработки технологии восстановления нормального положения после переворачивания, для отработки характеристик ходкости, остойчивости, управления. С помощью данной модели мы проанализируем, как же ведет себя на воде в различных условиях корпус с определенными такими особенностями, которые разработали специалисты нашего университета. Далее, уже понимая детали и особенности этого аппарата, мы будем говорить о доработке его под задачи наших заказчиков. Сейчас мы отработаем всю технологию и в дальнейшем мы будем, можно сказать, масштабировать, можно сказать, менять функционал с точки зрения изменения массы полезной нагрузки, с точки зрения добавления каких-либо датчиков, с точки зрения увеличения дальности связи, то есть дальности отдаления от берега под те задачи, которые сегодня стоят перед нашей страной», – отметил он.

За основу платформы СевГУ взял уже созданный катер на электродвигателе, который в период вододефицита выполнял работу по созданию трехмерных карт для анализа объемов воды. Подспорьем стало увлечение коллектива СевГУ судомодельным спортом и участие в чемпионатах России.

«Опыт с точки зрения именно того, как аппарат разогнать быстро по поверхности воды – у нас есть. Исходя из того, что дополнительно у нас еще есть научный парк в политехническом институте, в частности, который имеет в своём составе различное оборудование – это и аддитивные технологии, различные 3D-принтеры, различные оборудование для обработки металла, пятикоординатные станки, плюс различные сканирующие элементы, то есть – это целый такой кластер, где мы можем производить различные оборудование. И учитывая всю эту компетенцию, весь этот задел, который у нас есть, мы проанализировали и собрали коллектив из порядка семи человек, которые, по сути, за полгода создали этот аппарат», – подчеркнул Чуклин.

Сейчас проходят испытания «Саргана» в бассейне, и в ближайшее время аппарат выведут на открытую воду, чтобы проверить его маневренность, управление, функциональность. Но презентация «Саргана» прошла в рамках Петербургского международного экономического форума.

«На площадке были представлены два наших аппарата, которые были разработаны в Севастополе – это летательный аппарат, «Саранча» называется, который тоже разработан у нас в лаборатории университета, и аппарат «Сарган». И вы знаете, на различных форумах бываю, и летательные аппараты делают ну очень многие организации, но когда люди проходили мимо и видели, что у нас есть что-то такое вот красивое, надводное, которое действительно, по нему даже видно, что он будет быстро двигаться, подходили и все спрашивали: а что это такое? Под какие задачи? Когда вы начали это все делать? А что вы планируете в дальнейшем? Какие у него параметры? То есть интерес был колоссальный. Потому что, действительно, в стране, а мы проводили анализ, кто занимается именно вот такими аппаратами небольшими, быстроходными в открытом доступе – информацию мы не нашли», – указал директор научного центра.

Платформа может выполнять задачи не только на море, но и на реках, выполняя задачи не только военных, но и МЧС.

«Со всеми мы проводили переговоры, уточняли, что конкретно необходимо нашим потенциальным заказчикам, что необходимо нашим регионам. Сейчас мы анализируем, что же можем предпринять, чтобы как можно быстрее уже сделать то оборудование, которое им необходимо», – добавил Чуклин.

После ходовых испытаний, тестирования можно будет говорить о фактическом выпуске готовой к использованию модели. Речь идет о конце текущего года.

«Сейчас мы прорабатываем финансирование под создание модели, которая потенциально может пойти потом в серию. Сейчас мы ориентируемся примерно на конец года. Но мы хотим, конечно, делать упор на отечественные комплектующие, чтобы двигатель, водомёт, система связи и корпус были отечественными разработками. Потому что делать с нуля двигатель нам здесь смысла нет, нет на это сейчас времени и отдельных средств. Поэтому мы надеемся, что всё-таки мы с нашими поставщиками, с нашим научным коллективом всё это проработаем, и к концу года у нас будет уже тот аппарат, который мы можем показать заказчику как потенциально готовый к дальнейшей серии», – сообщил директор центра.

Есть некие сложности, о которых он предпочел не распространятся, заверив, что они преодолимы.

«Дело в том, что даже если говорить про корпус, то корпус, по сути, собирается, когда мы уже определим двигатель, определим характеристики водомета, то есть это всё-таки сложная процедура, все взаимосвязано, но наши научные и инновационные коллективы понимают, как с этим работать, и я уверен, что мы добьёмся успеха», – заверил Чуклин. Он добавил, что в лаборатории СевГУ есть целый ангар летательных аппаратов, которые тоже проходят испытания, и управляемый необитаемый подводный аппарат осмотрового класса.