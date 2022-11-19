Шарлатаны дорвались до подготовки российских мобилизованных – аналитики

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Порой призванных по мобилизации россиян, проходящих подготовку на полигонах, обучают не обладающие соответствующими знаниями фрики.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет военно-аналитический телеграм-канал Рыбарь».

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«Мобилизация вскрыла немало проблем, в том числе — нехватку подготовленных инструкторов по боевой подготовке. Где-то это удалось скомпенсировать личной инициативой, когда командование привлекает людей с реальным опытом и навыками для обучения личного состава. Вот только вместе с ними на полигоны потянулась и вереница известных шарлатанов с желанием заработать и попиариться под благим предлогом», – пишет «Рыбарь».

В качестве примера приводится ситуация в Каменке Ленинградской области, где с резервистами прямо сейчас работает Андрей Кочергин — «автор собственной «системы рукопашного боя» и обладатель выдуманных достижений в самых разных областях».

«Среди них например, «секретные командировки на Кавказ», хотя в действительности его уволили из вооруженных сил еще в 1992 году после четырех лет службы. Перед мобилизованными Кочергин просит называть себя полковником (а командиры требуют подобного обращения от подчиненных). Сам Кочергин является старшим лейтенантом запаса. Мобилизованным он показывает «прицеливание струйкой», когда боец должен нажимать на спусковой крючок АК во время вскидки оружия. И самое печальное, что недавно в той же Каменке комиссия требовала вывести с территории части «посторонних лиц» — опытных инструкторов с собственной матчастью и методиками боевой подготовки, привлеченных командованием в частном порядке. Зато никаких вопросов к Кочергину, чье участие в подготовке мобилизованных оплачено по линии администрации, не возникло», – отмечается в публикации.

Авторы не исключают, что можно и дальше закрывать глаза на деятельность шарлатанов.

«Вот только те, кого они якобы готовят, окажутся на передовой неподготовленными. В лучшем случае приведет к очередным скандальным видео с мобилизованными и их родственниками, в худшем — с кадрами гибели бойцов. И нести ответственность за это в конечном итоге придется и тем, кто за небольшое вознаграждение отправил кочергиных на полигоны», – резюмирует «Рыбарь».

В итоге администрация канала обратилась в Следком и военную прокуратуру с заявлением провести проверку по вышеизложенным фактам.

Возмущен происходящим на полигоне и московский журналиста Андрей Медведев, охарактеризовавший ситуацию как «военное преступление».

«Если это, конечно, правда, и к обучению мобилизованных привлекли явного фрика и интернет-шарлатана Кочергина, то командованием части должна заняться даже не прокуратура, а военная контразведка. Чтобы выяснить, не работает ли командование на противника, а именно на ВСУ. Недавно в Подмосковье был арестован мобилизованный, который в споре с офицером начал тому хамить, и толкнул офицера в грудь. Да, нарушение налицо, состав статьи есть. Привлечение Кочергина – это ещё большее нарушение. Точнее, как я сказал выше, военное преступление. Когда в стране сотни ветеранов боевых действий, и вот уже этой военной операции, а вместо них учить мобилизованных зовут не пойми кого, то иначе это назвать нельзя. Уже хотя бы потому, что люди поедут на фронт, будучи уверенными, что обладают неким практическим знанием. А их навыки ничуть не отличаются от навыков людей, посетивших тренинг Тони Роббинса или Блиновской. Короче, тут надо или раз и навсегда разобраться, шарлатанов выгнать из армии и отправить в тюрьму, вместе с командованием части (если, повторю, факт имеет место быть). Или уже тогда надо принять решение и вместо офицеров спецназа и ветеранов спецоперации, привлекать к обучению солдат исключительно тренеров по умному фитнесу, мастеров бесконтактного каратэ, мастеров «истинно русских боевых систем», а также магов, гипнотизеров и шамана Саню Габышева из дурдома», – резюмировал Медведев.