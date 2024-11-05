Ситуация тяжелая, местами критическая- украинский генерал о положении ВСУ

Анатолий Лапин.  
05.11.2024 11:55
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Россия изменила тактику и не штурмует города, ввязываясь в уличные бои, а охватывает их, уничтожая логистику ВСУ и заставляя украинскую армию покидать населенные пункты. В целом ситуация на фронте местами складывается критически.

Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия изменила тактику и не штурмует города, ввязываясь в уличные бои, а охватывает их,...

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«Ситуация настолько тяжелая у нас на фронтах, а на некоторых направлениях просто критическая, что спокойно к этому относиться нельзя, и мы, наверное, не будем…

Целый год они проводят свою стратегическую наступательную операцию. Поэтому, чтобы не тратить эти силы боями в городской среде – это очень тяжелые и затратные бои, то подход такой – охватывать со всех флангов, перерезать логистические пути и таким образом прекращать обеспечение боевых действий наших оборонцев внутри этого охвата, если не полного мешка. Тогда наши войска вынуждены сами постепенно выходить, как это было в Угледаре и других местах», – заявил Романенко.

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