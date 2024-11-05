Ситуация тяжелая, местами критическая- украинский генерал о положении ВСУ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия изменила тактику и не штурмует города, ввязываясь в уличные бои, а охватывает их, уничтожая логистику ВСУ и заставляя украинскую армию покидать населенные пункты. В целом ситуация на фронте местами складывается критически.

Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Ситуация настолько тяжелая у нас на фронтах, а на некоторых направлениях просто критическая, что спокойно к этому относиться нельзя, и мы, наверное, не будем… Целый год они проводят свою стратегическую наступательную операцию. Поэтому, чтобы не тратить эти силы боями в городской среде – это очень тяжелые и затратные бои, то подход такой – охватывать со всех флангов, перерезать логистические пути и таким образом прекращать обеспечение боевых действий наших оборонцев внутри этого охвата, если не полного мешка. Тогда наши войска вынуждены сами постепенно выходить, как это было в Угледаре и других местах», – заявил Романенко.