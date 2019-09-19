Скандал: Украина продолжает раздавать паспорта боевикам ИГИЛ

19.09.2019, Симферополь, Виктор Орлов

Вернувшиеся из Сирии боевики запрещенной в России террористической организации ИГИЛ осуществляют попытки легализации по новым паспортам благодаря действующей на Украине коррупционной схеме.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал общественник из Геническа Геннадий Сивак, ссылаясь на свои источники в Херсоне.

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Он рассказал о действующей в Херсонской области схеме, которая позволяет «членам террористических организаций свободно легализоваться, приобретая подлинные и поддельные украинские паспорта с фиктивными отметками о пересечении государственной границы».

Впоследствии бывшие боевики могут попадать по украинским документам на территорию Европейского Союза, пользуясь облегченным визовым режимом.

Сивак отметил, что некоторое время назад информация о легализации боевиков ИГИЛ уже озвучивалась в прессе, однако власти Украины не предприняли мер для ликвидации коррупционных схем.

По словам Сивака, организаторы незаконной выдачи документов в Херсоне производят незаконную покупку украинских паспортов, оставшихся у крымских татар на территории российского полуострова. Далее эти документы перевозятся через границу, в них меняются фотографии, и боевики получают псевдо-легальные удостоверения личности.

«Для выезда на территорию Европейского союза членами террористических организаций используются идентификационные и визовые документы Украины. Документы приобретаются на территории Республики Крым у местных жителей, уже получивших российские паспорта. Паспорта скупаются по следующим критериям: фотография лица в паспорте не славянской внешности, мужской пол, мусульманские фамилии и имена, возраст от 18 до 45 лет, отсутствие судимости и заграничного паспорта. Стоимость паспорта отвечающего требованиям, варьируется от 100 до 500 долларов США», – рассказал Сивак.

По его словам, одним из организаторов этой преступной схемы выступает лидер организации «Моложеный актив Херсона» Сергей Кальченко.

«Используя личные связи в Государственной миграционной службе Украины, Кальченко организует переклейку в купленные паспорта фотографий заказчиков и дальнейшие оформление необходимых документов, позволяющих лицу убыть на территорию ЕС и США. Установлены следующие паспорта и их владельцы:

– Ибрагимов Забар Михайлович, 31.05.1982 г.р., паспорт серии ЕЕ № 885824;

– Убайдуллаев Февзи Ескандерович, 27.01.1983 г.р., паспорт серии ЕЕ;

– Исаев Рустем Решатович, 11.07.1982 г.р., паспорт серии ЕЕ № 026430;

– Асанов Люман Шамаевич, 01.06.1971 г.р., паспорт серии ЕТ № 873921;

– Аджи Эдие Аблямитовна, 29.03.1968 г.р., паспорт серии ЕС № 877520;

– Исмаилов Закир Исаевич, 21.11.1959 г.р., паспорт серии ЕТ № 069501;

– Халиляев Рустам Серверович, 09.01.1964 г.р.;

– Нерсесян Карапет Мимаевич, 08.10.1972 г.р., паспорт серии КМ № 306554;

– Аджи Эрнес Ризаевич, паспорт серии ЕТ № 058795», – перечислил Сивак.

«Эта информация вызывает особую тревогу. Мировое сообщество консолидировано в вопросах борьбы с терроризмом. Но, получается, что на Украине образовались ОПГ, позволяющие легализоваться людям, бывшим в ИГИЛ. Эту террористическую организацию сейчас разгромили, ее боевики как тараканы бегут по всем миру. Ситуация очень опасна», – подчеркнул общественник.

Сивак напомнил, что год назад крымское телевидение сообщало о раскрытии схемы легализации боевиков ИГИЛ в Херсонской области. После резонанса существование проблемы были вынуждены признать в Службе безопасности Украины. Однако, как утверждает общественник, группировка, занимающаяся помощью беглым террористам, по-прежнему «в деле».

«Ситуация только ухудшилась. В Херсон выезжала целая оперативная группа из Киева. Там планировался арест всех участников криминальной схемы. Однако в итоге киевские силовики возвратились в столицу ни с чем. Никто не понес наказания. Их имена и фамилии известны. Получается, у данного ОПГ есть высокое прикрытие, с которым ничего не могут сделать даже сотрудники СБУ из Киева», – рассказал Сивак.

«К сожалению, после смены власти на Украине не видно никаких подвижек и по этому «паспортному делу». Навести здесь порядок – дело чести не только для Зеленского, а и для государства Украина, которое сейчас, фактически, помогает легализоваться преступникам из ИГИЛ», – заключил общественник.