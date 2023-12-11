Словакия и Венгрия закрывают Украине дорогу в ЕС

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Украина не должна иметь особый статус при рассмотрении вопроса о ее потенциальном вступлении в ЕС.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил председатель комиссии по внешним отношениям Национального совета Словакии, представитель правящей партии SMER Мариан Кэри.

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«Если Украина хочет стать членом Евросоюза, ей нужно сделать еще много шагов и пройти очень длинный путь. Время, когда страны могли попасть в ЕС чисто по политическому решению, давно прошло. Теперь и Украине нужно соответствовать всем критериям, как это было, например, в случае Словакии», – сказал Кэри «Известиям».

А депутат Европарламента от Словакии Мирослав Радачовски не исключает, что Словакия может заблокировать решение ЕС о старте переговоров с Украиной. По его словам, Украине нужно решить не только проблемы с коррупцией, но и территориальные вопросы.

Ранее глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил, что не видит возможности принятия Украины в ЕС на фоне происходящего вооруженного конфликта. Кроме того, после смены власти Словакия отказалась от поставок на Украину оружия.

Достаточно принципиально выступает против принятия Украины в ЕС Будапешт. Так, Венгрия предлагает лишь заключить с Украиной договор о стратегическом партнерстве с ЕС и повысить уровень сотрудничества.

«На данный момент Венгрия занимает более жесткую позицию, чем она занимала всегда по украинскому кризису, и здесь нельзя исключать, что консенсуса действительно не будет. Хотя мы видим в последние дни и давление на Венгрию, то есть попытки каким-то образом расторговать ситуацию», – говорит профессор департамента международных отношений факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Олег Барабанов.

Впрочем, он указывает, что до сих пор не было ситуации, когда та или иная страна срывала бы на саммите важные для ЕС решения, будь то по России или по Украине.

«Инерция единогласного голосования может сработать и сейчас», — полагает Барабанов.

В свою очередь научный руководитель Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев не исключает, что вопрос о начале переговоров ЕС с Украиной могут не поставить на повестку дня.

«Обычно, когда есть гарантия того, что одна или две страны категорически против решений, к которым относится начало переговоров о принятии той или иной страны в Европейский союз, этот вопрос не выносится на обсуждение саммита. Обычно это решение принимается заранее, чтобы красивый пресс-релиз не портился. Но мы не можем сейчас сказать, какие закулисные переговоры идут между Венгрией и теми странами ЕС, которые хотели бы притянуть Украину с Молдавией. Плюс здесь тоже могут быть разные точки, например, как у Германии, что начало переговоров не означает их завершение», – сказал Бордачев.

Напомним. что 14 декабря в Брюсселе пройдет саммит лидеров ЕС. Ожидается, что одним из вопросов будет начало переговоров с Молдовой и Украиной о вступлении в ЕС. Но пока точно неизвестно, будет ли этот вопрос стоять в повестке дня, тем боле что для такого решения нужно единогласное решение. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан не исключил, что решение о старте переговоров могут перенести на более поздний срок.