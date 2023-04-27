«Соросёнок» Пашинян сдаёт Карабах и открывает Турции путь к Великому Турану

Анатолий Лапин.  
27.04.2023 17:13
  (Мск) , Москва
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Азербайджан, Армения, Дзен, Нагорный Карабах, Политика, Россия, Сюжет дня, Турция


Руководство Армении готово сдать Нагорный Карабах ради выстраивания отношений с Турцией. Это опасная тенденция, которая приведет к усилению Анкары в регионе и в перспективе ставит угрозу перед российскими регионами.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Руководство Армении готово сдать Нагорный Карабах ради выстраивания отношений с Турцией. Это опасная тенденция,...

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«В Армении «соросята» во главе с Пашиняном уже объявили о своей готовности отказаться от поддержки Арцаха, он же Нагорный Карабах.

Действительно, во второй карабахской войне Армения потерпела серьезное поражение, но полагаю, что, если бы там было вменяемое руководство, оно могло бы не допустить такого поражения, а, во-вторых, даже если бы потерпело поражение, то занялось бы подготовкой нового усиления.

Что касается Пашиняна, то, скорее всего, для него сдача Арцаха – это первый шаг к улучшению отношений с Турцией, снова, как уже несколько раз в истории бывало, положить армянский народ под турок.

Турки, скорее всего, в этот раз геноцидить не будут – им достаточно просто получить сухопутный коридор в Азербайджан и, таким образом, получить возможность влиять на положение дел на Каспии.

А это, помимо прочего – еще и коридор для казахстанской нефти и туркменского газа в Турцию в обход наших трубопроводов, это дальнейший шаг к созданию единого тюркского пространства.

А единое тюркское пространство – это не только Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Киргизия и Туркмения, это еще и добрая половина Поволжья», – напомнил Вассерман.

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