Соскин призвал ВСУ прекратить сопротивление и позволить Путину разобраться с НАТО

Нынешняя война – это разборки русских с блоком НАТО, а значит, Украине стоило бы подписать договор о прекращении огня и пропустить российские войска к границам стран Североатлантического альянса.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бежавший из Киева украинский экономист и политолог, экс-советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я понимаю, если пойдут войска РФ на Польшу, на Литву, Латвию, Эстонию. В самом деле, был нарушен секретный договор между Горбачёвым и США. И Киссинджер это сказал Зеленскому через Вована и Лексуса. И не имели право ни НАТО, ни США, ни Запад – эти страны принимать в НАТО. Это я понимаю. Возврат этих стран, восстановление договора, Евразийского союза, Польши и так далее, возврат Польши в мировую систему какую-то. А Украина тут – при чём, может кто-то объяснить?» – возмущался Соскин.

Он предложил прекратить сопротивление, а пока русские будут воевать с поляками и прибалтами, заняться внутренними проблемами Украины и проведением выборов.

«Та же Польша – они просто издеваются. Польские пограничники украинским мужчинам говорят – чего вы тут сидите, чего вы едете в Польшу? Идите, воюйте с русскими, защищайте Украину. А воевать, убивать могут далеко не все, и быть самими убитыми, это редкие люди так могут. Так может, давайте Польше поможем? Всё равно же Путин придёт в Польшу, они же уже заявили, Картаполов, председатель комитета обороны Думы, заявил, что пора уже взять этот Сувалкский коридор, уже всё к этому идёт, уже Лукашенко это хочет. Давайте, им поможем! Давайте, прекратим на фронте огонь, подпишем временное соглашение и развяжем Путину руки и всем остальным, чтобы они зашли в Литву, в Латвию, в Эстонию, Финляндию, Данию, Норвегию, Исландию, Польшу. Давайте, им поможем в этом! А пока будем готовиться. Приведём – бардак этот внутри уберём, зелёно-коричнево-жёлтое дерьмо это вычистим. Выборы проведём какие-никакие. Как думаете? Это безумие надо прекращать», – заключил политолог.