Сотни мобилизованных крымчан уже получили региональную надбавку в 200 тысяч

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

В Крыму уже более 400 призванных по мобилизации резервистов получили региональную выплату в 200 тысяч рублей.

Об этом в эфире «Крым24» сообщил начальник службы по мобилизационной работе и территориальной обороне Республики Крым Виктор Фесенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«На сегодняшний день уже больше 400 человек получили 200 тысяч рублей. Люди, даже если ушли в места, где они будут проходить обучение, всё равно они получат деньги на банковские карты», – сказал Фесенко.

По его словам, ежедневно несколько десятков добровольцев обращаются в военкоматы, не дожидаясь повестки.

«Люди идут, они готовы защищать Родину. Сейчас всех их я направил в военкомат Республики Крым, чтобы у них был резерв, если что-то случится, может кто-то заболеет, кто-то не может или его освободят от призыва, то эти должны заменить. Крымчане всегда отличались доблестью и героизмом, а самое главное – добром», – подчеркнул руководитель службы.

Напомним, по решению главы Крыма Сергея Аксёнова в регионе установлена единовременная выплата военнослужащим, призванным в ряды ВС РФ по частичной мобилизации в размере 200 тысяч рублей. В планах руководства ввести льготное предоставление земельных участков крымчанам, воюющим в зоне СВО.