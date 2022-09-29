Сотни мобилизованных крымчан уже получили региональную надбавку в 200 тысяч

29.09.2022  21:02 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
Просмотров: 29
 
Вооруженные силы, Дзен, Крым, Мобилизация, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Финансы
Новости Украины

В Крыму уже более 400 призванных по мобилизации резервистов получили региональную выплату в 200 тысяч рублей.

Об этом в эфире «Крым24» сообщил начальник службы по мобилизационной работе и территориальной обороне Республики Крым Виктор Фесенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Крыму уже более 400 призванных по мобилизации резервистов получили региональную выплату в 200...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«На сегодняшний день уже больше 400 человек получили 200 тысяч рублей. Люди, даже если ушли в места, где они будут проходить обучение, всё равно они получат деньги на банковские карты», – сказал Фесенко.

По его словам, ежедневно несколько десятков добровольцев обращаются в военкоматы, не дожидаясь повестки.

«Люди идут, они готовы защищать Родину. Сейчас всех их я направил в военкомат Республики Крым, чтобы у них был резерв, если что-то случится, может кто-то заболеет, кто-то не может или его освободят от призыва, то эти должны заменить. Крымчане всегда отличались доблестью и героизмом, а самое главное – добром», – подчеркнул руководитель службы.

Напомним, по решению главы Крыма Сергея Аксёнова в регионе установлена единовременная выплата военнослужащим, призванным в ряды ВС РФ по частичной мобилизации в размере 200 тысяч рублей. В планах руководства ввести льготное предоставление земельных участков крымчанам, воюющим в зоне СВО.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть