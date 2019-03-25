Специалисты из США и Британии готовили с СБУ теракты и диверсии

25.03.2019, Москва, Владимир Гладков

В подготовке и организации терактов и диверсий украинским спецслужбам активно помогают иностранные специалисты, которые также инспектируют ССО ВСУ и нацбаты.

Об этом во время конференции рассказал бывший сотрудник СБУ подполковник Василий Прозоров, который с апреля 2014 года оказывал содействие спецслужбам РФ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Комментируя распространённое мнение о том, что в штабе СБУ целый этаж занимают представители ЦРУ, Прозоров отметил, что на данный момент такая информация не соответствует действительности.

«Такая практика существовала в 2005 году после победы первого майдана Ющенко. Действительно, тогда представители ЦРУ находились в здании центрального аппарата СБУ в Киеве. После 2014 года, возможно, по мотивам безопасности и конспирации, сотрудники ЦРУ присутствуют в Киеве, просто они находятся на конспиративных квартирах и загородных домах. Они часто приезжают в центральный офис СБУ, но для проведения, например, конкретных совещаний или планирования конкретных операций», – рассказал он.

«Конкретно в СБУ, что приходит на память, в 2016 году приезжали представители британских МИ-6 Чарльз Бекфорт и Джастин Хартман. Я почему их запомнил, они не только приехали на встречу с руководством СБУ, но и потом выезжали в район проведения «АТО», в Краматорск, а разрешения на выезд проходят через штаб антитеррористического центра.

Очень хорошо знаю про визит такого представителя разведуправления министерства обороны (США – ред.) Гарри Рейда, он на тот момент, это была осень 2017 года, являлся, кажется, директором. Он приезжал в Киев по линии сил специальных операций, был в Киеве, потом поехал в Бердичев, где находится центр ССО, потому что он непосредственно курировал развитие украинских сил специальных операций и проверял наличие и деятельность группы зелёных беретов, они там находились, американские инструкторы, он как раз приезжал проверять их работу», – добавил Прозоров.

Также он отметил, что иностранные инструкторы активно работают и с добровольческими националистическими батальонами.

«Например, в «Азове» я своими глазами видел шведов и итальянцев. Конечно, можно вспомнить и господина Каландадзе, бывшего начальника ВС Грузии, который не просто обучал подразделения «Днепр» и «Азов», а обучал в том числе, допустим, методам допросов и пыток. Это – то, что первое приходит на память», – подытожил Василий Прозоров.