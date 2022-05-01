Спикер Госдумы подсчитал, сколько Россия может конфисковать имущества Запада

01.05.2022  17:51 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Россия, Экономика


Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил дать «зеркальный ответ» Палате представителей США, разрешила передачу Украине замороженных российских активов, и конфисковать активы недружественных стран на территории РФ.

Об этом он написал в своем ТГ-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил дать «зеркальный ответ» Палате представителей США, разрешила передачу...

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«Правильно в отношении находящегося на территории Российской Федерации бизнеса, владельцы которого из недружественных стран, где принимаются подобные решения, отвечать зеркальными мерами: конфисковывать эти активы. А вырученные от продажи средства направить на развитие нашей страны», – написал Володин.

По его оценке, речь идёт о более 500 млрд долларов.

Что касается решения Палаты представителей США, то, по мнению спикера,  экономику России оно не повлияет.

«Изъятые яхты, виллы и другая собственность состоятельных граждан и так не работали на её развитие. Заморожены также российские золотовалютные резервы на сумму порядка 300 млрд долларов. Вернут, никуда не денутся. Это средства государства», – написал Володин.

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