Спустя полгода после ареста СБУ-шника, курировавшего Крым, ему официально вменили потерю Херсонщины

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Олег Кулинич, бывший глава управления СБУ, курировавшего Крым, объявлен главным виновником того, что весной 2022 года российские войска смогли занять большую часть Херсонской области, перейдя в наступление из Крыма (сорвав, тем самым, готовившиеся в Киеве планы удара по полуострову).

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», Кулинича обвиняют в госизмене – о чем было объявлено сегодня на специально созванной в Киеве пресс-конференции.

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Утверждается, что Кулинич, будучи выпускником школы КГБ, сохранил контакты и тайно работал на Россию. Ему вменяют, что накануне спецоперации он знал о вводе российских войск на Украину, но не предупредил об этом киевское руководство.

(Весьма спорное утверждение, если вспомнить, что за месяц до начала СВО все украинские СМИ писали о «российском вторжении», которое неминуемо начнется со дня на день).

ГБР сегодня в Киеве обнародовало схему, по которой Кулинич сотрудничал с Россией – через некий офис в Москве, который координировал экс-глава Администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Ключев:

«Установлено, что Олег Кулинич был привлечен представителями ФСБ РФ к негласному сотрудничеству и получил даже оперативный псевдоним «Катигорошко». По заданию ФСБ РФ экс-заместитель секретаря СНБО Владимир Сивкович, – это в прошлом офицер КГБ СССР, и бывший глава администрации президента Украины Андрей Ключев, которые с 2014-го года скрываются от правосудия в Москве, создали так называемый политический офис для контроля за деятельностью влиятельных украинских политиков, высших должностных лиц и правоохранителей».

Также СБУ опубликовала запись разговора Кулинича и Сивковича, которая должна убедить в том, что Кулинич знал о грядущем наступлении и готовил свои кадры в руководство украинских спецслужб.

«У нас времени, я тебе скажу, очень мало. Там, пару месяцев реально, за эти два месяца надо быстро напихать людей и потом строить конструкцию на РНБО, иначе оно не полетит», – говорит на записи человек, подписанный как Владимир Сивкович.

Кроме того, Кулинич, по данным следствия, лоббировал назначение Андрея Наумова первым замглавы СБУ. Сейчас Наумов задержан в Сербии, а Украина требует его экстрадиции:

«Следствие установило, что должностное лицо заранее знало о планах РФ напасть из временно оккупированного Крыма на Украину, но умышленно скрыл эту чрезвычайно важную информацию от руководства и запретил отправлять любую документацию по этому поводу в центральный аппарат СБУ. В первые часы вторжения он сознательно блокировал любые попытки уведомить руководство СБУ и общество о реальной обстановке в регионе, не предпринял никаких мер для защиты государственного суверенитета, отдал приказ личному составу покинуть место службы. Позднее выдал штатное оружие людям, которые не имели отношения к Службе безопасности Украины», – заявила спикер ГБР Татьяна Сапьян.

Напомним, Олег Кулинич был отстранен от должности в марте прошлого года, а задержан был в Киеве в июле (довольно странно для «агента Путина» – покинуть специально сданный Херсон и ехать в Киев, не находите?).

При задержании Кулинича присутствовал в то время замглавы СБУ, а сейчас – руководитель ведомства Василий Малюк.

Как писал «ПолитНавигатор», очевидно, что в промежутке между мартом и июлем бывшие коллеги Кулинича из управления «Д» совместно с ГБР усиленно искали доказательства его вины в инкриминируемой ему госизмене.