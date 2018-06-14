14.06.2018, Киев, Елена Острякова

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Стало известно о провале №2 Украины после войны в Донбассе

На Украине до сих пор не назначены 16 послов, в том числе, в крупные страны, 13 членов ЦИК, 4 министра, руководитель государственной фискальной службы, службы госимущества.

Об этом в эфире в эфире телеканала украинского NewsOne заявил политолог Руслан Бортник.

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«В целом 50 вакансий. За них идут торги. Не выяснили пока финансово-промышленные группы, кто будет доить эту корову, и не сформировали финансовое предложение относительно должностей», – сказал Борник.

Он назвал госслужбу Украины «провал №2 после войны на Донбассе».

«С 94-го года население сократилось на 10-20 млн, ВВП упал в два раза, а количество госслужащих выросло в 10 раз. То есть имущества стало в два раза меньше, а крыс и мышей – больше. Система работает только на себя. 30% бюджета выделено на обслуживание госаппарата. Отменено 200 видов социальной поддержки. Чиновники токсичны, они уничтожают Украину и украинское общество», – сказал Борник.