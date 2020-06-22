Стрелков рассказал, кто в России тайно поддерживает майдан на Украине и в Белоруссии

22.06.2020, Москва, Максим Карпенко

Целый ряд российских олигархов тайно поддерживали Евромайдан на Украине, поскольку надеялись легализовать в ЕС нажитые сомнительными путями средства, выведенные в Киев.

Об этом завил в эфире интернет-канала «Русский интерес» экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Стрелков выразил опасение, что по схожим мотивам часть российских олигархов может поддержать и прозападные силы в Белоруссии.

«Почему на Украине так все произошло? Потому что перед этой революцией, так называемой, перед этим Майданом, российские олигархи… вкладывали в Украину, в украинскую экономику, в украинские предприятия, землю, бизнес огромные деньги. И в этом Майдане они все увидели прекрасный шанс легализовать свои вложения в Евросоюзе.

То есть, пока одни… рассказывали нам, как мы боремся с курсом Украины на Запад, эти люди всеми силами реально содействовали победе этой майданной революции. Потому что они рассчитывали, что Украина уйдет в Евросоюз, а вместе с этим все их вложения фактически будут легализованы», – сказал экс-министр обороны ДНР.

«И в Белоруссии то же самое. Очередная попытка этих все «бабариков» – это очередная шлюпка, куда они часть своего богатства, награбленного здесь, перегрузили и вот, надо отчалить от корабля, который, может быть, утонет», – добавил Стрелков.